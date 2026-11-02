به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد ظهر دوشنبه خاضع در نشست برنامه‌ریزی کمیته مراسم ستاد برگزاری یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: ۱۳ آبان امسال برای ملت مقاوم ایران روزی متفاوت و ویژه است و باید در برنامه‌های این روز، ابعاد جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و هزینه‌های ایستادگی ملت ایران به‌درستی تبیین شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته، هنگام بازخوانی جنایات آمریکا به موضوعاتی همچون کاپیتولاسیون، کودتای ۲۸ مرداد، کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا اشاره می‌شد، اما امسال باید جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان و شهادت رهبر شهید، حدود ۳۰۰ دانش‌آموز و صدها دانشجو، معلم، دانشمند و استاد دانشگاه نیز در کانون توجه برنامه‌ها قرار گیرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این هزینه‌ها در حقیقت بهای ایستادگی یک ملت برای حفظ استقلال و نفی سلطه‌پذیری و استعمار است.

حجت الاسلام خاضع با اشاره به تغییر شیوه تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: در گذشته آمریکا از طریق توطئه‌ها، فتنه‌ها و جنگ‌های نیابتی علیه ایران اقدام می‌کرد و در پشت صحنه حضور داشت، اما امروز به‌صورت مستقیم در خط مقدم تقابل با ملت ایران قرار گرفته است و همین مسئله موجب آشکارتر شدن ماهیت استکباری و جنایتکارانه این کشور برای افکار عمومی جهان شده است.

وی یکی از محورهای مهم برنامه‌های ۱۳ آبان را تبیین دستاوردهای مقاومت دانست و گفت: باید کارآمدی نظریه مقاومت و کم‌هزینه‌تر بودن آن در مقایسه با سازش و تسلیم برای جامعه تبیین شود.

مقاومت، مسیر حفظ عزت و استقلال ملت‌هاست

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت برخی کشورهای منطقه و جهان اظهار کرد: وضعیت کشورهایی که مسیر سازش را در پیش گرفته و در برابر خواسته‌های قدرت‌های متجاوز تسلیم شده‌اند، نشان می‌دهد که پذیرش سلطه نه‌تنها امنیت و استقلال به همراه ندارد، بلکه زمینه‌ساز تضعیف حاکمیت ملی این کشورها می‌شود.

خاضع با اشاره به نقض حریم هوایی عراق توسط جنگنده‌های آمریکایی و صهیونیستی افزود: این اقدامات نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حاکمیت ملی کشورهاست، اما دولت عراق در برابر چنین اقداماتی واکنش مؤثری نشان نمی‌دهد و حتی از پیگیری رسمی این تجاوزها نیز ناتوان است.

وی همچنین با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره نفت ونزوئلا خاطرنشان کرد: آنچه امروز در ونزوئلا و برخی کشورهای دیگر شاهد هستیم، نمونه‌ای از پیامدهای انتخاب مسیر تسلیم و سازش در برابر قدرت‌های سلطه‌گر است.

این مسئول فرهنگی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود تحمل هزینه‌های سنگین و تقدیم شهدای والامقام، از جمله رهبر شهید و جمعی از مردم، با ایستادگی و مقاومت نشان داد که این مسیر می‌تواند دستاوردهای عزتمندانه و افتخارآمیزی برای ملت به همراه داشته باشد.

ایران به الگویی برای آزادی‌خواهان جهان تبدیل شده است

حجت الاسلام خاضع با بیان اینکه ایستادگی ملت ایران توجه افکار عمومی جهان را به خود جلب کرده است، گفت: جامعه جهانی که پیش از این نیز درس‌های زیادی از مقاومت ملت ایران در برابر آمریکا آموخته بود، امروز از ایستادگی و پایداری این ملت متعجب است.

وی افزود: ایران اسلامی به کشوری الهام‌بخش و الگویی برای آزادی‌خواهان جهان، امت اسلامی و مستضعفان تبدیل شده و در نقاط مختلف دنیا با احترام از عظمت و ایستادگی ملت ایران یاد می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود، نهادینه شدن مطالبه خون‌خواهی رهبر شهید را از دستاوردهای تجمعات شبانه و حماسی مردم در ۲۴۶ شب گذشته عنوان کرد و گفت: در ابتدای این تجمعات، موضوع انتقام و خون‌خواهی به‌صورت محدود مطرح می‌شد، اما استمرار حضور و همراهی مردم موجب شد این موضوع به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شود.

وی تأکید کرد: باید در برنامه‌های یوم‌الله ۱۳ آبان، این مطالبه مردمی به‌درستی بازتاب یابد و این روز به فرصتی برای اعلام همبستگی، خون‌خواهی شهدای جنگ تحمیلی و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری تبدیل شود.

حجت الاسلام خاضع در پایان اظهار کرد: ۱۳ آبان امسال فرصتی برای بازخوانی جنایات استکبار جهانی، تبیین دستاوردهای مقاومت و نمایش وحدت و ایستادگی ملت ایران در دفاع از استقلال، عزت و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.