محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین وضعیت جوی استان همدان پرداخت و اظهار کرد: در روز گذشته از ساعات بعد از ظهر تا ساعاتی از شب شاهد بارش باران در بخش‌هایی از استان بودیم که بیشترین میزان بارش تا این لحظه با بیش از ۱۳ میلیمتر از ایستگاه رزن گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در ایستگاه‌های باران سنجی «کوریجان»، «شورین» و «شوند» نیز حدود ۱۰ میلی‌متر بارش ثبت شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان درباره وضعیت جوی امروز گفت: برای امروز دوشنبه به تدریج از ساعات بعد از ظهر شاهد افزایش ابر خواهیم بود و برای عصر امروز و ساعاتی از شب رگبار باران با احتمال رعدوبرق در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

باقری شکیب خاطرنشان کرد: آسمان استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه عمدتا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده به ویژه در دامنه ارتفاعات وجود دارد.

وی از ورود سامانه بارشی جدید به منطقه خبر داد و گفت: از اواخر وقت چهارشنبه و از ساعات بامداد پنجشنبه سامانه بارشی دیگری به استان نفوذ خواهد کرد و انتظار داریم در روزهای پنجشنبه، جمعه و روزهای ابتدایی هفته آتی بارش‌های نسبتا موثری را در سطح استان شاهد باشیم.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در خصوص نوسانات دمایی استان نیز اظهار کرد: روز گذشته فامنین با ۱۹ درجه سانتی‌گراد گرمترین ایستگاه استان بود و صبح امروز شهرهای بهار و شیرین‌سو با ۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خنک‌ترین ایستگاه‌های استان گزارش شدند؛ و کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب ۴ و ۱۸ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

باقری شکیب در پایان خاطرنشان کرد: تا روز چهارشنبه ثبات نسبی در دمای بیشینه و صبحگاهی خواهیم داشت اما برای روز پنجشنبه به دلیل آغاز فعالیت سامانه بارشی، افزایش دمای کمینه و کاهش دمای بیشینه پیش‌بینی می‌شود.