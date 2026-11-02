به گزارش خبرنگار مهر، سیدطاها علوی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در مجموع ۱۸۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای هفت پروژه اولویت‌دار عمرانی، درمانی، آموزشی و فرهنگی شهرستان مراغه در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به نقش مشارکت مؤدیان در اجرای این طرح گفت: نشان‌دار کردن مالیات فرصتی فراهم کرده است تا مؤدیان بتوانند با انتخاب پروژه‌های موردنظر خود، در تعیین محل هزینه‌کرد منابع مالیاتی و تأمین اعتبار طرح‌های مورد نیاز منطقه مشارکت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی درباره جزئیات پروژه‌های منتخب مراغه افزود: احداث بیمارستان این شهرستان با اعتبار پیش‌بینی‌شده ۷۰ میلیارد تومان، احداث ساختمان و تأسیسات ندامتگاه با ۱۰ میلیارد تومان، تجهیز موزه دیرینه‌شناسی مراغه با ۴۰ میلیارد تومان و تکمیل ساختمان مرکز تحقیقات و موزه دیرینه‌شناسی کشور با ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در فهرست این طرح قرار دارند.

علوی ادامه داد: برای احداث استادیوم پنج‌هزار نفری مراغه نیز ۴۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. همچنین یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای تخریب و بازسازی دو مدرسه سه‌کلاسه در روستاهای هریس و یارشهری اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه‌ها در ارتقای زیرساخت‌های شهرستان بیان کرد: طرح‌های منتخب بخش‌های مختلفی از جمله درمان، ورزش، آموزش و فرهنگ را در بر می‌گیرند و مشارکت مؤدیان در تأمین اعتبار آن‌ها می‌تواند به بهبود خدمات عمومی و رفع نیازهای منطقه کمک کند.

علوی تأکید کرد: در طرح نشان‌دار کردن مالیات، مؤدیان صرفاً پرداخت‌کننده مالیات نیستند، بلکه با انتخاب محل هزینه‌کرد آن در اولویت‌بندی پروژه‌های مورد نیاز منطقه نیز نقش دارند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی در پایان با اشاره به مهلت مشارکت در این طرح گفت: مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند با ارائه فرم مربوط و انتخاب پروژه‌های موردنظر، در طرح نشان‌دار کردن مالیات مشارکت کنند.