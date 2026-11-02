به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه سعودی عکاظ در گزارشی به احتمال عدم حضور تیم فوتبال شباب‌الاهلی امارات در دیدار مقابل الهلال عربستان در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا پرداخت و از احتمال برخورد انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا با این تیم در صورت انصراف از حضور در این مسابقه خبر داد.

در شرایطی که نگاه‌ها به شهر ریاض و آماده‌سازی باشگاه الهلال برای میزبانی از شباب‌الاهلی در دیداری حساس از هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا معطوف شده است روزنامه عکاظ مدعی شد تیم اماراتی در مقابل تمامی تماس‌های باشگاه الهلال سکوت کرده و به آن‌ها پاسخی نداده است.

این روزنامه به نقل از منابع خود نوشت که کمیته انضباطی و اخلاق کنفدراسیون فوتبال آسیا در صورت اصرار باشگاه شباب‌الاهلی بر عدم حضور در این مسابقه این تیم را با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو خواهد کرد.

بر اساس مقررات مسابقات انصراف از حضور در بازی بدون داشتن عذر موجه و قهری به معنای کناره‌گیری از کل رقابت‌ها خواهد بود و تنها به همان مسابقه محدود نمی‌شود. همچنین تمامی نتایج تیم انصراف‌ دهنده لغو خواهد شد و در صورتی که این اتفاق در مرحله لیگ رخ دهد حداقل ۵۰ هزار دلار جریمه نقدی برای آن در نظر گرفته می‌شود.

علاوه بر این محرومیت از حضور در یک یا چند فصل از مسابقات تحت نظارت کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز از دیگر مجازات‌هایی است که طبق مقررات می‌تواند برای تیم انصراف‌دهنده اعمال شود.

روزنامه عکاظ در ادامه گزارش خود برای تشریح جدیت این موضوع به پرونده انضباطی باشگاه شاندونگ تایشان چین اشاره کرد. این باشگاه پس از انصراف از حضور در دیدار مقابل اولسان هیوندای کره جنوبی در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۵، با محرومیت از حضور در رقابت‌های قاره‌ای مواجه شد.

کمیته انضباطی و اخلاق کنفدراسیون فوتبال آسیا در آن پرونده تصمیم گرفت شاندونگ تایشان را تا پایان فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ از حضور در مسابقات قاره‌ای محروم کند. همچنین این باشگاه به پرداخت ۵۰ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شد.

علاوه بر این شاندونگ تایشان ملزم شد مبلغ ۶۰۰ هزار دلار بابت هزینه ثبت‌نام در مسابقات و ۲۰۰ هزار دلار بابت پاداش عملکرد را بازگرداند. این باشگاه همچنین باید ۴۰ هزار دلار به عنوان غرامت خسارت‌ها و زیان‌های وارده به باشگاه اولسان هیوندای پرداخت می‌کرد.

لازم به ذکر است سردار آزمون، سعید عزت اللهی، مرصاد سیفی و رضا غندی پور چهار بازیکن ایرانی تیم شباب الاهلی امارات هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال موهون باگان هند نیز در سال ۱۴۰۴ برای دیدار با سپاهان حاضر به حضور در ایران نشد و با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا نماینده هند از دور رقابت های آسیایی کنار گذاشته شد.