به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان و نخستین مرحله توزیع سهمیه المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ از فردا سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ در دوحه قطر آغاز می‌شود.



در نخستین روز این رقابت‌ها امیرمحمد نکونام، شرمینه چهل‌امیرانی، ساینا تیموری و هلیا خمسه در تفنگ بادی ۱۰ متر مردان و بانوان در خط آتش قرار می‌گیرند. در هر بخش ۳ سهمیه المپیک توزیع خواهد شد.

برنامه مسابقات تفنگ بادی ۱۰ متر سه‌شنبه، ۱۲ آبان



* مقدماتی تفنگ بادی ۱۰ متر مردان: ساعت ۹:۴۵ تا ۱۳/ فینال ساعت ۱۵

* مقدماتی تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان: ساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷/ فینال ساعت ۱۹

گفتنی است مسابقات قهرمانی جهان دوحه تا ۲۲ آبان ادامه خواهد داشت و در جریان آن ۳۶ سهمیه المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ در ۱۲ ماده انفرادی توزیع می‌شود.