به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو در نشست وبیناری وزارت کشور با موضوع مسائل معیشتی و اشتغال حضور یافت.

این نشست، هم‌زمان با برگزاری نشست‌هایی در سراسر کشور، در محل استانداری قم تشکیل شد و بررسی آخرین وضعیت معیشتی جامعه و پیگیری موضوع اشتغال را در دستور کار داشت.

در این جلسه، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی از محورهای مورد بررسی بود، موضوعی که در چارچوب پیگیری مسائل معیشتی و اشتغال مطرح شد.

بهنام‌جو استاندار قم، مرتضی رحمان‌نیا معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم نیز در این نشست حضور داشتند.