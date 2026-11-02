به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی گفت: ساعت گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه سمند با نیسان وانت در محور گرگان به آق‌قلا، محدوده روستای محمدآباد و روبه‌روی مرکز فنی و حرفه‌ای، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه واکنش سریع با سه نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و اقدامات امدادی لازم را انجام داد.

سلیمی با اشاره به مصدومیت هر چهار سرنشین این حادثه اظهار کرد: یک مرد ۶۷ ساله به دلیل ترومای سر، پس از دریافت خدمات اولیه امدادی توسط آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان پنج‌آذر گرگان منتقل شد و سه مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط مسیر، از بروز حوادث پیشگیری کنند. هم‌وطنان در صورت وقوع حادثه و نیاز به خدمات امدادی می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.