به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علی باقرزاده، در نشست هماهنگی با سازمان‌های تابعه وزارت آموزش‌وپرورش به تسهیل و تسریع فرایند ارتقاء رتبه کارکنان مشمول، شناسایی موانع اجرایی و ایجاد سازوکار هماهنگ برای تبادل اطلاعات، تاکیدکرد.

وی ضمن تسریع در انجام فرایند ارتقاء رتبه بندی کارکنان واجد شرایط سازمان‌های تابعه وزارت آموزش‌وپرورش، به دستور کار قرار گرفت تمرکز بر رفع موانع تبادل اطلاعات و مشکلات سامانه‌ای اشاره کرد و افزود ارتقاء رتبه کارکنان؛ ضرورت هماهنگی و اقدام به‌موقع از اهداف این مرکز می باشد.

باقرزاده با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت رتبه‌بندی کارکنان واجد شرایط سازمان‌های تابعه، تسریع در اجرای فرایند ارتقاء رتبه و فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی مشمولان از مزایای قانونی را از اولویت‌ها و پیگیری مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری برشمرد. در ادامه وی با اشاره به ضرورت تعامل مؤثر میان مرکز و سازمان‌های تابعه، بر لزوم شناسایی دقیق مشمولان، تبادل اطلاعات موردنیاز و رفع موانع اجرایی و سامانه‌ای تأکید کرد و خواستار برگزاری جلسات تخصصی کارشناسان ذی‌ربط در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد تا اقدامات لازم برای پیشبرد فرایند با هماهنگی و انسجام بیشتری دنبال شود.

وی، رفع موانع تبادل اطلاعات؛ محور اصلی پیگیری‌ها دانست و افزود حاضران در نشست لازم است مسائل و چالش‌های موجود در تبادل اطلاعات کارکنان، به‌ویژه تفاوت سامانه‌های اطلاعاتی سازمان‌های تابعه با سامانه‌های مورد استفاده در وزارت آموزش‌وپرورش را بررسی کرده و راهکارهای پیشنهادی خود را برای تسهیل فرایند ارتقاء رتبه مطرح نمایند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: کامل‌بودن و قابلیت تبادل اطلاعات در بررسی پرونده مشمولان، بر همکاری نزدیک واحدهای امور اداری، فناوری اطلاعات و سایر بخش‌های مرتبط و تدوین سازوکار مشخص برای ارسال و دریافت اطلاعات بسیار مهم و در تسهیل انجام به موقع کارها حائز اهمیت است.