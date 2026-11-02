به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل بهزیستی استان البرز اعلام کرد: این انجمن با هدف حمایت از حقوق زنان سرپرست خانوار، توسعه مشارکت اجتماعی و فراهم‌سازی زمینه توانمندسازی و ارتقای نقش اجتماعی آنان تشکیل شده است.

بر اساس این فراخوان، اعضای انجمن می‌توانند از خدمات مشاوره حقوقی، روان‌شناختی و خانوادگی بهره‌مند شوند و در کارگاه‌های مهارت‌آموزی، برنامه‌های مرتبط با اشتغال‌زایی و شبکه‌های همیاری و تبادل تجربه مشارکت کنند.

پیگیری مطالبات صنفی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار و تقویت ظرفیت‌های جمعی برای افزایش استقلال و توانمندی آنان از دیگر اهداف این انجمن عنوان شده است.

بر اساس اعلام بهزیستی البرز، سرپرست خانوار بودن و ارائه مستندات مربوط، پذیرش اهداف و مقررات انجمن و علاقه‌مندی به مشارکت اجتماعی از شرایط عضویت در این مجموعه است.

بانوان واجد شرایط برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به اداره‌کل بهزیستی استان البرز مراجعه کنند یا در ساعات اداری با شماره تلفن ۳۲۵۱۹۹۳۳ تماس بگیرند.