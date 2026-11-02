به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در پی انتشار خبری در مورد یکی از دانشجویان دانشگاه تهران در عصر روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، این دانشگاه توضیحاتی ارائه کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در مورد دانشجوی مورد اشاره، اقدام اولیه دانشجو متوقف و هیچ‌گونه حادثه خودسوزی برای ایشان رخ نداده است.

آنچه رخ داده، اقدام به جرح دست توسط دانشجو بوده که بلافاصله توسط اورژانس دانشگاه به بیمارستان منتقل و تحت درمان قرار گرفته است و بر اساس آخرین گزارش، وضعیت دانشجو پایدار و طبیعی است.

قابل ذکر است که هیچ حکمی در کمیته انضباطی دانشگاه برای این دانشجو وجود ندارد و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، کماکان پیگیر وضعیت دانشجو و مساعدت به ایشان می‌باشد.