به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری، در نشست با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و مدیر بنیاد شهید شهرستان اردبیل، با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای بیمارستان ایثار، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌ شده، عملیات اجرایی بخش زنان این بیمارستان به‌زودی آغاز می‌شود و بخش اورژانس نیز با هدف ارائه خدمات فوری و باکیفیت به بهره‌برداری رسیده و آماده خدمت‌رسانی است

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح خدمات درمانی به خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران افزود: توسعه خدمات تخصصی، از جمله راه‌اندازی و تقویت بخش درمان زخم بستر برای جانبازان، خانواده‌های معظم هدف و سایر شهروندان، از برنامه‌های مهم این مجموعه درمانی است.

فرماندار اردبیل همچنین با اشاره به پروژه‌های عمرانی بیمارستان ایثار تصریح کرد: عملیات احداث سالن آمفی‌تئاتر این بیمارستان آغاز شده و این پروژه با سرعت در حال تکمیل است. همچنین احداث آسایشگاه استاندارد و ویژه و تجهیز و ارتقای بخش‌های خدماتی بیمارستان در دستور کار قرار دارد.

قلندری بر حمایت از سرمایه‌گذاری شرکت‌های وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران در شهرستان تأکید کرد و گفت: فرمانداری اردبیل آمادگی دارد با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی این مجموعه‌ها را فراهم کند.

وی در پایان از اختصاص اعتبارات برای ساماندهی گلزار شهدای اردبیل خبر داد.