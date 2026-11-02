به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبری ظهر دوشنبه در راستای صیانت از حقوق عامه و پیگیری مطالبات شهروندان، به‌صورت سرزده و میدانی از وضعیت محل تخلیه زباله و نخاله‌های ساختمانی در سطح شهر بازدید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دیر در این بازدید با هشدار جدی به متخلفان و برهم‌زنندگان سلامت شهروندان تصریح کرد: سلامت و بهداشت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است و به هیچ‌وجه اجازه نخواهیم داد سودجویان یا دستگاه‌های مسئول با اهمال‌کاری، سلامت مردم را به مخاطره بیندازند.

دادستان شهرستان دیر همچنین تأکید کرد: شهرداری موظف است اشخاص حقیقی یا حقوقی که اقدام به تخلیه غیرمجاز زباله و نخاله در معابر و حریم شهری می‌ کنند را شناسایی و به دادستانی معرفی کند تا بلافاصله پرونده قضایی تشکیل شده و در صورت تکرار این اقدام، علیه متخلفان اعلام جرم و با قاطعیت برخورد قانونی صورت گیرد.

در جریان این بازدید میدانی که به‌منظور بررسی وضعیت زیست‌محیطی و بهداشت عمومی انجام شد، دادستان شهرستان دیر تا زمان جمع‌آوری کامل پسماندها و رفع آلودگی‌های محیطی در محل حضور داشت و بر روند پاکسازی نظارت مستقیم کرد.