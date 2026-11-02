به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی روز دوشنبه با اشاره به اینکه کلیبر سالانه میزبان بیش از یک میلیون گردشگر است، کاهش سهمیه آرد این شهرستان را با وجود افزایش نیاز در فصل گردشگری، غیرقابل قبول دانست.

وی همچنین با اشاره به خرید تضمینی بیش از ۱۴ هزار تُن گندم در شهرستان در سال جاری گفت: با وجود تحویل گندم باکیفیت به کارخانه‌ها، آرد بی‌کیفیت به نانوایی‌های کلیبر تحویل داده می‌شود که این موضوع پذیرفتنی نیست.

فرماندار کلیبر بر ضرورت نظارت جدی اتحادیه نانوایان، اداره صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعزیرات بر کیفیت نان و عملکرد نانوایی‌ها تأکید کرد.

محمدی همچنین با هشدار به تخلفاتی همچون استفاده از کارت‌های بانکی استیجاری و فروش آرد، از برخورد با متخلفان خبر داد و از نانوایان متعهد که در ایام گردشگری مانع کمبود نان در شهرستان شدند قدردانی کرد.