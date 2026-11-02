به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، در آیین تکریم مفاخر تعلیم‌وتربیت ایران که با حضور وزیر آموزش و پرورش، وزرای پیشین، پیشکسوتان و جمعی از مسئولان برگزار شد، یاد شهدا و همسر مرحوم استاد وحید، که بیشترین تأثیر را در توسعه تعلیم‌وتربیت ایران ایفا کرد، را گرامیداشت داشت.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به سخنان امروز رئیس‌جمهور در جمع استانداران و شهرداران سراسر کشور گفت: یکی از چالش‌های جدی ما چشم‌پوشی از منافع آتی به نفع منافع آنی است و در بسیاری از مواقع در این حوزه، ضررها و زیان‌های گسترده‌ای متحمل شده‌ایم.

حاجی‌میرزایی افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رئیس‌جمهور این است که منافع آتی را فدای منافع آنی نمی‌کند و از همان روز نخست توجهش به این بوده که آینده ایران را آموزش و پرورش می‌سازد.

به گفته او، رئیس‌جمهور می‌گوید: «من دنبال مدرسه‌سازی افتاده‌ام، اما ساختمان برای من اهمیتی ندارد؛ آنچه در آنجا آموزش داده می‌شود، محتوایی که تدریس می‌شود، ارزشی که خلق می‌شود و قابلیتی که به وجود می‌آید، موضوع من است.»

وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور تمام تلاش خود را روی این موضوع گذاشته و هفته‌ای نیست که به‌نوعی با مسئله آموزش و پرورش درگیر نباشد و در این زمینه کار نکند.

یاد شهید دکتر خرازی و دکتر صدری

حاجی‌میرزایی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت تکریم بزرگان، از شهید دکتر خرازی به‌عنوان استاد یاد کرد و گفت: افتخار داشتیم هر دو هفته یک‌بار در خدمت ایشان باشیم.

او در حوزه سیاست خارجی به رئیس‌جمهور مشاوره می‌داد و حضورش بسیار دلگرم‌کننده بود.

وی افزود: آشنایی من با ایشان به سال‌های بسیار قبل بازمی‌گردد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره دکتر صدری نیز گفت: تصور من این است که دست‌کم از دهه ۶۰ به این سو، هیچ تحول و تغییری در آموزش و پرورش رخ نداده که منشأ یا توسعه‌دهنده و بسط‌دهنده آن دکتر صدری نبوده باشد؛ بنابراین جایگاه او در نهاد تعلیم‌وتربیت جایگاهی رفیع است.

او همچنین دکتر اکرمی، آقای رئوفی و خانم گیتی‌نژاد را سرمایه‌های عظیم نظام تربیت خواند و قدردانی از زحمات آنان را وظیفه همگان دانست.

کرامت؛ بنیان تربیت

حاجی‌میرزایی با بیان اینکه به نظر او کرامت غنی‌ترین مفهومی است که پیوند انسان‌ها را با یکدیگر توضیح می‌دهد، گفت: کرامت مفهومی عمیق و قرآنی است و در حقیقت، زیست‌بوم حیات انسانی کرامت است.

به گفته او، حیات انسانی بدون کرامت از فضیلت تهی است و کرامت، زیستگاه فضیلت و اصل در حیات انسانی است.

وی با استناد به آیاتی از قرآن کریم گفت: خدایی که ما را آفریده، خدای کریم است؛ پیامبر، رسول کریم است؛ کتابی که برای ما فرستاده، کریم است؛ و انسان را نیز کریم خلق کرده است.

او با اشاره به آیه «وَلَقَدۡ کَرَّمۡنَا بَنِیٓ ءَادَمَ» تصریح کرد: مبنای تربیت، کرامت است و خداوند وقتی خواست ما را پرورش دهد، کانالی ایجاد کرد که تمام مسیر آن کرامت است و هیچ عنصری خارج از کرامت در آن نیست.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: تربیت بدون کرامت به جایی نمی‌رسد؛ انسان‌ها وقتی با آنان کریمانه برخورد شود، استعدادهایشان رشد می‌کند و پرورش می‌یابد و هر پرورش و تربیتی که از عنصر کرامت تهی باشد، راه به جایی نمی‌برد.

به گفته وی، وظیفه ما تکریم بزرگانمان است و این تکریم باید در لحظه‌لحظه زندگی و در تمام اوقات حیات ما جریان یابد.