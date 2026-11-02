به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی ظهر دوشنبه در هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته با حضور فعالان اقتصادی، اعضای کمیسیون و مدیران کل استانی اظهار کرد: گلستان اکنون چهارمین استان تولیدکننده زعفران کشور است و ارزش محصول تولیدی آن با احتساب نرخ روز بازار به حدود دو هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی با اشاره به رصد روزانه قیمت گل و زعفران خشک در بازار افزود: اگرچه بازار زعفران گلستان همچنان از بازارهای بزرگ کشور، به‌ویژه خراسان، تأثیر می‌پذیرد، اما با توجه به ظرفیت تولید استان، نباید صرفاً دنباله‌رو بازارهای دیگر باشیم.

مدیر تعاون روستایی گلستان با تأکید بر ضرورت توسعه صادرات مستقیم اظهار کرد: هدف‌گذاری استان، تقویت زیرساخت‌های بازرگانی و حضور مستقیم در بازارهای هدف صادراتی است تا از این طریق، سهم بیشتری از ارزش اقتصادی محصول نصیب تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی شود.

جامی همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از زعفران‌کاران گفت: با تأکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر حمایت از تولیدکنندگان و ضرورت دستیابی به ارزش واقعی محصول متناسب با بازارهای جهانی، کف قیمتی ۴۰۰ میلیون تومان برای پس از پایان برداشت تعیین و مدنظر قرار گرفته است تا از دسترنج کشاورزان صیانت شود.

وی کمبود زیرساخت‌های فرآوری را از مهم‌ترین چالش‌های زنجیره تولید زعفران در گلستان دانست و اظهار کرد: هم‌زمان با فصل برداشت، بخش عمده گل زعفران به دلیل کمبود امکانات فرآوری محلی برای خشک‌کردن و تبدیل به نگین به استان خراسان منتقل می‌شود؛ این در حالی است که نیروی انسانی و ظرفیت لازم برای انجام این فعالیت‌ها در گلستان وجود دارد.

مدیر تعاون روستایی گلستان ادامه داد: شبکه‌های تعاونی و بانک زعفران با اقداماتی از جمله فعالیت‌های انجام‌شده در مینودشت تلاش کرده‌اند بخشی از نیازهای مقطعی فرآوری را تأمین کنند، اما توسعه این زیرساخت‌ها برای جلوگیری از خروج محصول خام و ایجاد ارزش افزوده در داخل استان ضروری است.

جامی با تأکید بر ضرورت پیوند ظرفیت تولید با بازارهای هدف خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در گلستان قابل توجه است، اما بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت به تضمین بازار، توسعه صادرات و همکاری بخش دولتی و خصوصی نیاز دارد.

وی آمادگی شبکه تعاون روستایی را برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های تخصصی با اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی اعلام کرد و گفت: باید تمامی فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی استان در نهایت به خلق ارزش افزوده واقعی و تقویت درآمد تولیدکنندگان منجر شود.