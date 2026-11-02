به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم عزیز دالوند ظهر دوشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره تیراندازی از سوی افراد مسلح ناشناس به سمت خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان بمپور و وارد آمدن خسارت به تعدادی از خودروها، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، انتظامی و عملیاتی، شناسایی و دستگیری عاملان این اقدامات را با جدیت دنبال می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بمپور با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: افراد مسلح عامل این تیراندازی‌ها تحت تعقیب قرار دارند و با هماهنگی مراجع قضایی، برخورد قانونی با آنان در دستور کار است.

دالوند در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا داشتن اطلاعاتی درباره هویت و محل اختفای افراد موردنظر، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و از هرگونه اقدام خودسرانه یا نزدیک شدن به افراد مسلح خودداری کنند.