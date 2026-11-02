به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی، در دیدار با «عصمت سیال حسن» معاون سفیر پاکستان، ضمن تشریح اقدامات و برنامه‌های شهرداری تهران در حوزه زنان و خانواده، بر اشتراکات فرهنگی، ارزشی و خانواده‌محور دو کشور و ضرورت توسعه تعاملات و همکاری‌های مشترک تأکید کرد.

وی با اشاره به بخشی از ظرفیت‌های مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، از فعالیت بیش از ۱۷۰ هکتار فضای ویژه بانوان در قالب مجموعه‌های شهربانو، شهردخت و بوستان‌های بانوان، فعالیت ۱۳۷ کارگاه کوثر ویژه اشتغال و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و اجرای طرح‌های مختلف برای توسعه کنشگری اجتماعی زنان و دختران خبر داد.

اردبیلی همچنین با اشاره به برنامه‌های حمایتی، آموزشی و اجتماعی مرکز برای زنان سرپرست خانوار و اقدامات مدیریت شهری در مناسب‌سازی فضاهای شهری برای مادران و کودکان، اظهار کرد: توسعه عاملیت اجتماعی زنان و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر آنان در عرصه‌های مختلف شهری، از محورهای اصلی فعالیت این مرکز است.

در ادامه این دیدار، معاون سفیر پاکستان، با اشاره به اشتراکات فرهنگی و ارزش‌های خانواده‌محور دو کشور، از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زنان پاکستانی در عرصه‌های علمی، تخصصی و کارآفرینی سخن گفت و بر علاقه‌مندی برای گسترش ارتباطات و تبادل تجربیات میان زنان ایران و پاکستان تأکید کرد.

وی همچنین با ابراز خرسندی از فعالیت‌ها و اقدامات زنان ایرانی، به‌ویژه نقش‌آفرینی آنان در جریان جنگ‌های اخیر، بر ضرورت شناخت بیشتر ظرفیت‌های متقابل و تقویت همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی زمینه‌های همکاری مشترک، بر تدوین پیشنهاد اولیه و برگزاری نشست کارشناسی برای تعیین محورهای اجرایی، گروه‌های هدف برگزاری رویداد مشترک زنان ایران و پاکستان توافق کردند.