خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: قزوین با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، علمی و اجتماعی، از جمله استان‌هایی است که برای بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های خود به هماهنگی و همراهی همه جریان‌ها و گروه‌های اثرگذار نیاز دارد.

با این حال، فضای سیاسی استان در سال‌های گذشته همواره از اختلاف‌نظرها، رقابت‌های جناحی و گاه انشقاق میان گروه‌های سیاسی تأثیر پذیرفته است؛ اختلافاتی که در برخی مقاطع، به‌جای آنکه در مسیر رقابت سازنده و ارائه دیدگاه‌های متفاوت برای اداره بهتر استان قرار گیرد، به مانعی برای همکاری و استفاده از ظرفیت‌های مشترک تبدیل شده است.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تداوم اختلافات سیاسی و محدود کردن همکاری‌ها به مرزبندی‌های جناحی، نه‌تنها کمکی به حل مسائل استان نمی‌کند، بلکه می‌تواند فرصت‌های توسعه را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، ضرورت دارد جریان‌های سیاسی با حفظ هویت، دیدگاه‌ها و تفاوت‌های فکری خود، بر سر مسائل اساسی استان به اشتراک نظر برسند و توسعه قزوین، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و اجتماعی را به اولویت مشترک تبدیل کنند؛ مسیری که تحقق آن بدون گفت‌وگو، اعتمادسازی و پذیرش مسئولیت مشترک امکان‌پذیر نخواهد بود.

در همین راستا، طی دو سال گذشته تلاش‌هایی برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها و تقویت همدلی میان جریان‌های سیاسی استان صورت گرفته است؛ تلاش‌هایی که به گفته برخی فعالان سیاسی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فضای متفاوتی در مناسبات سیاسی قزوین باشد. با این حال، تداوم این روند نیازمند مشارکت همه گروه‌ها، پرهیز از بازتولید اختلافات گذشته و تبدیل همگرایی سیاسی به همکاری عملی در عرصه مدیریت و حل مسائل استان است.

توسعه قزوین باید خط قرمز همه جریان‌های سیاسی باشد

احمد خورگامی، کارشناس سیاسی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت تقویت وحدت و همدلی در استان قزوین اظهار کرد: فضای استان سال‌ها از اختلافات و دعواهای سیاسی آسیب دیده و به نظر می‌رسد هنوز این درک و بینش که گاهی باید به خاطر منافع استان و اهداف بزرگ‌تر از اختلافات عبور کرد، به اندازه کافی شکل نگرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت مدیران بومی افزود: به اعتقاد من، گاهی یک مدیر بومی با توانایی متوسط و حتی کمتر از مدیران غیربومی، می‌تواند برای استان مفیدتر باشد؛ چراکه شناخت ظرفیت‌ها، مسائل و نیازهای منطقه برای مدیریت مؤثر اهمیت زیادی دارد.

این کارشناس سیاسی ادامه داد: مدیر غیربومی برای شناخت استان به زمان نیاز دارد و ممکن است پس از مدتی نیز مسئولیتش در استان پایان یابد و از آنجا برود؛ در حالی که مدیر بومی شناخت بیشتری از مسائل منطقه دارد و در قبال عملکرد خود نیز در همان فضای اجتماعی و مدیریتی پاسخگو خواهد بود.

خورگامی با انتقاد از برخوردهای سیاسی با گزینه‌های بومی برای مسئولیت‌های مدیریتی گفت: هر زمان موضوع انتصاب یک مدیر بومی در استان مطرح می‌شود، برخی افراد خود را موظف می‌دانند که با آن مخالفت کنند و برای این انتصاب مانع ایجاد کنند؛ در حالی که باید منافع استان را بر رقابت‌های سیاسی مقدم دانست.

تجربه استان‌های دیگر در کنار گذاشتن اختلافات سیاسی

وی با اشاره به تجربه برخی استان‌ها در زمینه همکاری جریان‌های سیاسی پس از انتخابات بیان کرد: در استان‌هایی مانند اصفهان و زنجان نمونه‌هایی از این رویکرد دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که پس از انتخابات، جریان‌های سیاسی با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، اختلافات را کنار می‌گذارند و برای پیشبرد امور استان با مدیران منتخب همکاری می‌کنند.

این کارشناس سیاسی با اشاره به انتخاب استاندار در دولت چهاردهم به‌عنوان نمونه‌ای از این رویکرد افزود: با وجود اینکه استاندار منصوب‌شده از گرایش سیاسی مشخصی برخوردار بود، طیف‌های مختلف سیاسی در مراسم معارفه حضور یافتند و برای همکاری و کمک به پیشبرد امور اعلام آمادگی کردند. به گفته وی، چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد که می‌توان اختلافات سیاسی را مدیریت کرد و در مسیر منافع عمومی به همکاری رسید.

وحدت و انسجام باید اولویت نخست استان باشد

خورگامی با تأکید بر اینکه شرایط کنونی کشور ضرورت همبستگی را دوچندان کرده است، گفت: بیش از هر زمان دیگری، به‌ویژه در شرایطی که کشور با تهاجم خارجی مواجه است، وحدت و انسجام باید در اولویت قرار گیرد؛ حتی اگر اختلاف‌نظرهای سیاسی و سلیقه‌ای همچنان وجود داشته باشد.

وی توسعه استان و رفع مشکلات مردم را دو خط قرمز مشترک دانست و تصریح کرد: باید دعواهای سیاسی، رنگ‌ها، جناح‌ها و سلیقه‌های شخصی را در مسیر خدمت کنار بگذاریم. رفاه مردم و توسعه قزوین باید اولویت همه جریان‌ها باشد و هر فرد یا گروهی با هر گرایش سیاسی، هر کمکی از دستش برمی‌آید برای تحقق این دو هدف انجام دهد.

تلاش برای ایجاد همدلی در استان قابل تقدیر است

این کارشناس سیاسی در بخش دیگری از گفت‌وگو، درباره روند شکل‌گرفته طی دو سال اخیر برای نزدیک کردن جریان‌های سیاسی در استان و ابتکار آیت‌الله مظفری در این زمینه اظهار کرد: اصل این اقدام را قابل تقدیر و شایسته حمایت می‌دانم و معتقدم نیت آیت‌الله مظفری در این زمینه مثبت است.

وی در عین حال افزود: برای اثربخشی بیشتر چنین ابتکارهایی، لازم است برخی افراد پیش از حضور در این جمع‌ها، مواضع خود را درباره مسائل و خطوط قرمز مورد توافق روشن کنند.

خورگامی با بیان اینکه نباید همکاری‌ها را صرفاً بر اساس تقسیم‌بندی اصلاح‌طلب و اصولگرا تعریف کرد، خاطرنشان کرد: من با چنین خط‌کشی‌هایی موافق نیستم، اما معتقدم در کنار تلاش برای همدلی، باید درباره برخی اصول و مواضع نیز شفافیت وجود داشته باشد تا همکاری‌ها بر پایه مشترکات و در مسیر منافع استان شکل بگیرد.

دو سال گذشته فرصتی کم‌نظیر برای همدلی در قزوین بوده است

مهران قاسمی، فعال سیاسی، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت وحدت و همدلی در جامعه اظهار کرد: همه آنچه برای موفقیت یک مجموعه لازم است، در مفهوم وحدت وجود دارد؛ چراکه اگر افراد با دیدگاه‌های متفاوت، از منتقد و مخالف گرفته تا جریان‌های مختلف اجتماعی، در کنار یکدیگر قرار بگیرند و درباره مسائل گفت‌وگو کنند، می‌توانند منافع عمومی را از اختلافات جزئی تفکیک کرده و تصمیم‌های مؤثرتری بگیرند.

وی با بیان اینکه استان قزوین نیز از این قاعده مستثنا نیست، افزود: طی دو سال گذشته تلاش‌های زیادی برای تقویت همدلی در استان انجام شده است و نباید این تلاش را تنها به بزرگان و مسئولان نسبت داد؛ رسانه‌ها، مردم، متدینان، جریان‌های سیاسی و احزاب نیز در شکل‌گیری این فضا نقش داشته‌اند.

این فعال سیاسی ادامه داد: مجموعه این تلاش‌ها با توجه به شرایط امروز کشور و استان، بر این متمرکز بوده که مسائل اصلی قزوین تحت‌تأثیر اختلافات سیاسی و حاشیه‌های کم‌اهمیت قرار نگیرد و اولویت‌های مردم آسیب نبیند.

این همگرایی ۲۰ سال پیش شکل می‌گرفت

قاسمی با توصیف دو سال گذشته به‌عنوان دوره‌ای کم‌سابقه در فضای سیاسی و اجتماعی قزوین گفت: تا جایی که تجربه و شناخت من اجازه می‌دهد، این دو سال از مقاطع استثنایی استان بوده است. پیش‌تر نیز گفته‌ام که ای‌کاش چنین رویکردی ۲۰ سال پیش و دست‌کم ۱۰ سال قبل شکل می‌گرفت تا امروز نتایج بهتری برای استان و مردم به دست آمده بود.

وی با اشاره به اهمیت زمان در جلب اعتماد عمومی تصریح کرد: ممکن است امروز اقدامات و تلاش‌ها با نیت خالصانه انجام شود، اما وقتی کاری با تأخیر صورت می‌گیرد، باورپذیری آن در جامعه کاهش پیدا می‌کند. اگر این اقدامات زودتر و به‌موقع انجام می‌شد، مردم نیز اعتماد و همراهی بیشتری نشان می‌دادند.

تأکید بر نقش مسئولان و جریان‌های اثرگذار در تداوم همدلی

این فعال سیاسی با اشاره به نقش آیت‌الله حسین مظفری، امام جمعه قزوین، در تقویت همگرایی استان بیان کرد: آیت‌الله مظفری تلاش کرده‌اند در مواضع و اقدامات خود، منافع مردم استان را در اولویت قرار دهند. استاندار قزوین نیز برای کاهش حاشیه‌ها و محدود کردن چالش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تلاش کرده است.

قاسمی افزود: در کنار مسئولان، سایر افراد و جریان‌هایی که در قزوین از وزن اجتماعی و تریبون اثرگذار برخوردارند نیز در این دو سال برای ایجاد فرصتی ویژه جهت همدلی و پیشبرد امور استان تلاش کرده‌اند و به اعتقاد من، بخشی از نتایج مثبت امروز حاصل همین همراهی است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم این روند گفت: از این پس نیز همه افراد و گروه‌هایی که از جایگاه اجتماعی و رسانه‌ای برخوردارند، باید متناسب با ظرفیت خود برای حل مشکلات مردم کمک کنند.

فشارهای اقتصادی، دغدغه‌های مردم را تغییر داده است

قاسمی با اشاره به شرایط معیشتی جامعه خاطرنشان کرد: مشکلات مردم گسترده است و دغدغه‌های امروز آنان با پنج سال قبل تفاوت دارد. فشارهای اقتصادی افزایش یافته و لازم است همه جریان‌ها و ظرفیت‌های استان برای کاهش این مشکلات به میدان بیایند.

وی گفت: اگر افراد و مجموعه‌های اثرگذار در کنار یکدیگر قرار بگیرند، بخشی از بار مشکلات از دوش مردم برداشته می‌شود و مسئولان و فعالان استان نیز با آرامش و سهولت بیشتری می‌توانند تصمیم بگیرند، برنامه‌ها را اجرا کنند و به نتایج بهتری برسند.

عبور از اختلافات سیاسی، پیش‌شرط استفاده از ظرفیت‌های قزوین

آنچه از مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده برمی‌آید، ضرورت بازتعریف مناسبات سیاسی در استان قزوین بر پایه منافع عمومی و اولویت‌های توسعه‌ای است.

سال‌ها اختلاف و انشقاق میان جریان‌های سیاسی، فرصت‌های متعددی را برای هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک محدود کرده است؛ در حالی که مسائل استان، از توسعه اقتصادی و صنعتی گرفته تا اشتغال، سرمایه‌گذاری، مدیریت منابع و بهبود شرایط معیشتی، نیازمند مشارکت و همراهی همه نیروهای توانمند است.

البته وحدت به معنای یکسان شدن دیدگاه‌ها یا کنار گذاشتن نقد و مطالبه‌گری نیست، بلکه به معنای پذیرش تفاوت‌ها و جلوگیری از تبدیل اختلاف‌نظرها به مانعی برای پیشرفت استان است.

اکنون که طی دو سال گذشته زمینه‌هایی برای گفت‌وگو و نزدیک شدن جریان‌های سیاسی در قزوین فراهم شده، مهم‌ترین مسئله حفظ و تقویت این فضا و عبور از همدلی در سطح گفتار به همکاری در عرصه عمل است.

جریان‌های سیاسی، مدیران، احزاب، رسانه‌ها و چهره‌های اجتماعی باید بتوانند بر سر مسائل اساسی استان به توافق برسند و فارغ از رقابت‌های جناحی، ظرفیت‌های خود را برای حل مشکلات مردم به میدان بیاورند. توسعه قزوین نباید تابع تغییر دولت‌ها، جابه‌جایی مدیران یا رقابت گروه‌های سیاسی باشد؛ بلکه باید به اولویتی پایدار و خط قرمزی مشترک برای همه جریان‌ها تبدیل شود.