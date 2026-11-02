به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین المعتوق بعدازظهر دوشنبه در مراسم تکریم فقیه مجاهد آیت الله شیخ حسین المعتوق با اشاره به تحولات جبهه مقاومت در منطقه اظهار کرد: دستاوردهای این جبهه حاصل سالها ایثار، فداکاری و ایستادگی است و مقاومت با وجود همه فشارها و توطئهها توانسته است به جایگاه پیشرفتهای دست یابد.
وی با اشاره به سخنان شهید سید حسن نصرالله درباره تحولات منطقه پس از توافق سایکسـپیکو افزود:آن زمان شیعیان لبنان در مقطع ترسیم مرزهای جدید منطقه از جایگاه و حضور مؤثری برخوردار نبودند، اما امروز به نیرویی تبدیل شدهاند که در برابر دشمنان امت ایستادگی میکنند.
این روحانی کویتی، با برشمردن دستاوردهای جبهه مقاومت در لبنان، فلسطین، عراق و یمن، به پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره کرد و گفت: استمرار این روند و پیگیری رهنمودهای رهبران، زمینهساز پیشرفتهای بیشتر خواهد بود.
المعتوق با اشاره به تلاش جریانهای مخالف برای مقابله با جبهه مقاومت تصریح کرد: طرفهای مقابل با تمام توان و امکانات خود برای از بین بردن این جریان تلاش میکنند، زیرا از بیداری و هدایت مردم و آثار آن در تحولات منطقه احساس نگرانی دارند.
وی تحولات یمن را نیز مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: شرایط این کشور بهگونهای تغییر کرده است که مردم آن امروز با عزت و کرامت زندگی میکنند و این وضعیت را باید در چارچوب تحولات جبهه مقاومت ارزیابی کرد.
وحدت و فداکاری مسیر مقاومت را تقویت میکند
دبیرکل ائتلاف اسلامی ملی کویت با تأکید بر اینکه حفظ دستاوردهای جبهه مقاومت به همبستگی و ازخودگذشتگی نیاز دارد، گفت: وحدت میان نیروهای مقاومت و پایبندی به ارزشهای مشترک از ضرورتهای تداوم این مسیر است و بدون ایثار و فداکاری نمیتوان دستاوردهای بهدستآمده را حفظ کرد.
المعتوق با اشاره به سیره امام حسین (ع) و دیگر امامان شیعه بیان کرد: شناخت ابعاد زندگی و سیره اهلبیت (ع) میتواند جلوههای شجاعت، عظمت، ایثار و فداکاری آنان را برای جامعه روشنتر کند و الگوهای ارزشمندی برای ایستادگی در برابر دشواریها ارائه دهد.
وی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی را عاملی برای تقویت امت دانست و افزود: ایشان در دوران رهبری خود توانستند نسلی از مردم و رهبران را تربیت کنند که قادرند مسیر ترسیمشده را ادامه دهند و اجازه ندهند این جریان متوقف شود.
این روحانی کویتی با اشاره به رهبری آیتالله سید مجتبی خامنهای بر استمرار مسیر پیشین تأکید کرد و گفت: هرچه رهنمودها و دستورهای بیشتری در این مسیر صادر شود، زمینه پیشرفت و تداوم دستاوردها نیز فراهمتر خواهد شد.
المعتوق همچنین با اشاره به تحولات لبنان پس از شهادت سید حسن نصرالله اظهار کرد: آیتالله نعیم قاسم این مسیر را با همان رویکردی دنبال میکند که سید حسن نصرالله ترسیم کرده بود و راه مقاومت همچنان ادامه خواهد داشت.
مردم در برابر فشار و ستم تسلیم نمیشوند
دبیرکل ائتلاف اسلامی ملی کویت با انتقاد از آنچه فشار و ستم بر ملتهای منطقه خواند، این اقدامات را واکنشی به دستاوردهای جبهه مقاومت دانست و مدعی شد برخی جریانها با طرفهای آمریکایی ارتباط برقرار کرده و در مسیر منافع دشمنان اسلام حرکت میکنند.
وی در ادامه با انتقاد از ساختار سیاسی و قضایی برخی کشورهای منطقه اظهار کرد: در شماری از این کشورها اختیارات در یک نهاد متمرکز شده و قوای مقننه و قضاییه از استقلال لازم برخوردار نیستند.
المعتوق با تشریح وضعیت نظام قضایی این کشورها افزود: در چنین ساختاری، استقلال قاضی با محدودیت مواجه میشود و دستگاه قضایی به جای ایفای نقش مستقل، عملاً مجری تصمیمهای قدرت حاکم خواهد بود.
وی با اشاره به شرایط کویت و جمعیت حدود ۳۰۰ هزار نفری این کشور، بر ضرورت فراهم کردن زمینه مشارکت و توانمندسازی شهروندان کویتی تأکید کرد و گفت: این فرصتها باید بدون توجه به تفاوتهای مذهبی و طایفهای در اختیار شهروندان قرار گیرد.
امام خمینی(ره) مردم را به عزت و کرامت فراخواند
این روحانی کویتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در تحولات فکری و اجتماعی جهان اسلام اظهار کرد: امام خمینی افقهای تازهای پیش روی مردم گشود و آنان را در برابر پذیرش ظلم و تسلیم در برابر ستمگران به ایستادگی دعوت کرد.
وی افزود: امام راحل با تأکید بر عزت و کرامت انسانی، مردم را به ایستادگی در برابر قدرتهای سلطهگر فراخواند و بر همین اساس نسلی را تربیت کرد که تسلیم شدن در برابر ظلم را نمیپذیرد.
المعتوق با اشاره به نقش رهبر شهید در تداوم این رویکرد گفت: ایشان نیز آموزههای عزت، کرامت و مقاومت را در میان مردم گسترش دادند و بر ضرورت حفظ استقلال و ایستادگی در برابر فشارهای دشمنان تأکید داشتند.
وی با بیان اینکه ملتها در برابر ظلم عقبنشینی نخواهند کرد، ابراز امیدواری کرد: روند پیشروی جبهه مقاومت ادامه یابد و روزی نابودی رژیم صهیونیستی محقق شود.
قم- دبیرکل ائتلاف اسلامی ملی کویت با تأکید بر اینکه عزت و کرامت ملتها در گرو ایستادگی برابر ظلم است، وحدت و فداکاری را لازمه تداوم دستاوردهای جبهه مقاومت دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین المعتوق بعدازظهر دوشنبه در مراسم تکریم فقیه مجاهد آیت الله شیخ حسین المعتوق با اشاره به تحولات جبهه مقاومت در منطقه اظهار کرد: دستاوردهای این جبهه حاصل سالها ایثار، فداکاری و ایستادگی است و مقاومت با وجود همه فشارها و توطئهها توانسته است به جایگاه پیشرفتهای دست یابد.
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