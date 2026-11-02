به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین المعتوق بعدازظهر دوشنبه در مراسم تکریم فقیه مجاهد آیت الله شیخ حسین المعتوق با اشاره به تحولات جبهه مقاومت در منطقه اظهار کرد: دستاوردهای این جبهه حاصل سال‌ها ایثار، فداکاری و ایستادگی است و مقاومت با وجود همه فشارها و توطئه‌ها توانسته است به جایگاه پیشرفته‌ای دست یابد.



وی با اشاره به سخنان شهید سید حسن نصرالله درباره تحولات منطقه پس از توافق سایکس‌ـ‌پیکو افزود:آن زمان شیعیان لبنان در مقطع ترسیم مرزهای جدید منطقه از جایگاه و حضور مؤثری برخوردار نبودند، اما امروز به نیرویی تبدیل شده‌اند که در برابر دشمنان امت ایستادگی می‌کنند.



این روحانی کویتی، با برشمردن دستاوردهای جبهه مقاومت در لبنان، فلسطین، عراق و یمن، به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره کرد و گفت: استمرار این روند و پیگیری رهنمودهای رهبران، زمینه‌ساز پیشرفت‌های بیشتر خواهد بود.



المعتوق با اشاره به تلاش جریان‌های مخالف برای مقابله با جبهه مقاومت تصریح کرد: طرف‌های مقابل با تمام توان و امکانات خود برای از بین بردن این جریان تلاش می‌کنند، زیرا از بیداری و هدایت مردم و آثار آن در تحولات منطقه احساس نگرانی دارند.



وی تحولات یمن را نیز مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: شرایط این کشور به‌گونه‌ای تغییر کرده است که مردم آن امروز با عزت و کرامت زندگی می‌کنند و این وضعیت را باید در چارچوب تحولات جبهه مقاومت ارزیابی کرد.



وحدت و فداکاری مسیر مقاومت را تقویت می‌کند



دبیرکل ائتلاف اسلامی ملی کویت با تأکید بر اینکه حفظ دستاوردهای جبهه مقاومت به همبستگی و ازخودگذشتگی نیاز دارد، گفت: وحدت میان نیروهای مقاومت و پایبندی به ارزش‌های مشترک از ضرورت‌های تداوم این مسیر است و بدون ایثار و فداکاری نمی‌توان دستاوردهای به‌دست‌آمده را حفظ کرد.



المعتوق با اشاره به سیره امام حسین (ع) و دیگر امامان شیعه بیان کرد: شناخت ابعاد زندگی و سیره اهل‌بیت (ع) می‌تواند جلوه‌های شجاعت، عظمت، ایثار و فداکاری آنان را برای جامعه روشن‌تر کند و الگوهای ارزشمندی برای ایستادگی در برابر دشواری‌ها ارائه دهد.



وی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی را عاملی برای تقویت امت دانست و افزود: ایشان در دوران رهبری خود توانستند نسلی از مردم و رهبران را تربیت کنند که قادرند مسیر ترسیم‌شده را ادامه دهند و اجازه ندهند این جریان متوقف شود.



این روحانی کویتی با اشاره به رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بر استمرار مسیر پیشین تأکید کرد و گفت: هرچه رهنمودها و دستورهای بیشتری در این مسیر صادر شود، زمینه پیشرفت و تداوم دستاوردها نیز فراهم‌تر خواهد شد.



المعتوق همچنین با اشاره به تحولات لبنان پس از شهادت سید حسن نصرالله اظهار کرد: آیت‌الله نعیم قاسم این مسیر را با همان رویکردی دنبال می‌کند که سید حسن نصرالله ترسیم کرده بود و راه مقاومت همچنان ادامه خواهد داشت.



مردم در برابر فشار و ستم تسلیم نمی‌شوند



دبیرکل ائتلاف اسلامی ملی کویت با انتقاد از آنچه فشار و ستم بر ملت‌های منطقه خواند، این اقدامات را واکنشی به دستاوردهای جبهه مقاومت دانست و مدعی شد برخی جریان‌ها با طرف‌های آمریکایی ارتباط برقرار کرده و در مسیر منافع دشمنان اسلام حرکت می‌کنند.



وی در ادامه با انتقاد از ساختار سیاسی و قضایی برخی کشورهای منطقه اظهار کرد: در شماری از این کشورها اختیارات در یک نهاد متمرکز شده و قوای مقننه و قضاییه از استقلال لازم برخوردار نیستند.



المعتوق با تشریح وضعیت نظام قضایی این کشورها افزود: در چنین ساختاری، استقلال قاضی با محدودیت مواجه می‌شود و دستگاه قضایی به جای ایفای نقش مستقل، عملاً مجری تصمیم‌های قدرت حاکم خواهد بود.



وی با اشاره به شرایط کویت و جمعیت حدود ۳۰۰ هزار نفری این کشور، بر ضرورت فراهم کردن زمینه مشارکت و توانمندسازی شهروندان کویتی تأکید کرد و گفت: این فرصت‌ها باید بدون توجه به تفاوت‌های مذهبی و طایفه‌ای در اختیار شهروندان قرار گیرد.



امام خمینی(ره) مردم را به عزت و کرامت فراخواند



این روحانی کویتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در تحولات فکری و اجتماعی جهان اسلام اظهار کرد: امام خمینی افق‌های تازه‌ای پیش روی مردم گشود و آنان را در برابر پذیرش ظلم و تسلیم در برابر ستمگران به ایستادگی دعوت کرد.



وی افزود: امام راحل با تأکید بر عزت و کرامت انسانی، مردم را به ایستادگی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر فراخواند و بر همین اساس نسلی را تربیت کرد که تسلیم شدن در برابر ظلم را نمی‌پذیرد.



المعتوق با اشاره به نقش رهبر شهید در تداوم این رویکرد گفت: ایشان نیز آموزه‌های عزت، کرامت و مقاومت را در میان مردم گسترش دادند و بر ضرورت حفظ استقلال و ایستادگی در برابر فشارهای دشمنان تأکید داشتند.



وی با بیان اینکه ملت‌ها در برابر ظلم عقب‌نشینی نخواهند کرد، ابراز امیدواری کرد: روند پیشروی جبهه مقاومت ادامه یابد و روزی نابودی رژیم صهیونیستی محقق شود.