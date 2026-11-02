به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد با اشاره به آغاز سرشماری گونه‌ های شاخص حیات‌ وحش در زیستگاه‌ های استان اظهار کرد: این برنامه با تمرکز بر گونه‌ هایی همچون قوچ و میش، کل و بز وحشی، آهو و جبیر در زیستگاه‌ های مختلف استان در حال اجراست و امکان بررسی وضعیت جمعیت و روند تغییرات این گونه ها را فراهم می کند.

وی افزود: محدوده های تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، از جمله مجموعه حفاظتی جاجرود شامل پارک های ملی خجیر و سرخه حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود، پارک ملی لار، پناهگاه حیات‌ وحش کاوه ده و مناطق حفاظت شده ورجین و البرز مرکزی در بخش جنوبی، از جمله عرصه های مورد پایش در این برنامه هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: در کنار مناطق تحت مدیریت، زیستگاه‌ های پیرامون آثار طبیعی ملی تنگه واشی و دریاچه‌ های تار و هویر، مناطق شکار ممنوع کوه سفید و لار، ارتفاعات و زیستگاه‌ های شمال شهر تهران و همچنین زیستگاه‌ های آزاد، از جمله منطقه ارجمند در شهرستان فیروزکوه، نیز در محدوده اجرای سرشماری قرار دارند.

عباس نژاد با اشاره به نقش مشارکت‌ های مردمی در اجرای برنامه های حفاظتی بیان کرد: محیط بانان، کارشناسان محیط زیست طبیعی، همیاران محیط زیست، گروه‌ های محلی و تشکل‌ های زیست محیطی در اجرای این برنامه مشارکت دارند و همکاری آنان در شناسایی و ثبت مشاهدات میدانی، به تکمیل اطلاعات مربوط به وضعیت حیات وحش استان کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: داده های به‌ دست‌آمده از سرشماری، علاوه بر فراهم کردن امکان مقایسه وضعیت جمعیت گونه ها با دوره‌ های گذشته، در شناسایی زیستگاه های با اهمیت، بررسی ظرفیت های حفاظتی مناطق و بازنگری برنامه های مدیریت مناطق تحت حفاظت نیز کاربرد دارد و می تواند پشتوانه ای برای تصمیم‌ گیری‌ های کارشناسی در حوزه حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی استان تهران باشد.