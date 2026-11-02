به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، با هدف آسان‌شدن فرآیند دریافت تسهیلات، حذف تضامین سنتی و امکان تامین نقدینگی مورد نیاز بدون فروش دارایی‌های سهامی، طرح نقدینه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اولین بار در شبکه بانکی توسط بانک صادرات ایران به اجرا درآمد.

در قالب این بسته اعتباری نوین، امکان دریافت تسهیلات ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی به پشتوانه سهام فراهم شده است و مشتریان حقیقی می‌توانند با ارائه سهام خود به عنوان وثیقه، نسبت به دریافت اعتبار مورد نیاز اقدام کنند. بازپرداخت این تسهیلات ۲۴ ماهه و سود آن مطابق نرخ مصوب بانک مرکزی است و رفع نیازهای مالی مشتریان در فرآیندی آسان را دنبال می‌کند.

متقاضیان پس از تشکیل پرونده در شعب باید به سامانه ست بانک صادرات ایران به نشانی https:\\set.bsi.ir مراجعه کنند و فرآیند توثیق سهام خود را پیش ببرند.

بانک صادرات ایران همزمان با اجرایی‌کردن طرح نقدینه و با هدف پاسخگویی بهتر به نیازهای تسهیلاتی اقشار مختلف جامعه، بسته‌های اعتباری متنوع دیگری نیز عرضه کرده است که از جمله آن می‌توان به «شمیم ۷۵»، «آوا» و «سکو» اشاره کرد. پیگیری این روند باعث شده اعطای تسهیلات طی ۱۰۰ روز گذشته در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۸ درصد رشد کند.