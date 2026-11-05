حسن قشقاوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اقدام جمهوری اسلامی ایران برای قرار دادن نیروی دریایی و نیروی هوایی انگلیس در فهرست سازمان‌های تروریستی، اظهار کرد: این اقدام در پاسخ به تصمیمی اتخاذ شده است که دولت انگلیس چند ماه پیش آن را تصویب کرد و اکنون در حال اجرای آن است.

وی ادامه داد: بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل و اصول روابط بین‌الملل، هر کشوری که علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام تروریستی انجام دهد، طبیعتاً با اقدام متقابل ایران مواجه خواهد شد و اقدامات نیروهای نظامی آن کشور نیز مشمول پاسخ متقابل ما قرار می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدام وزارت امور خارجه در همین چارچوب صورت گرفته است، افزود: این اقدام پاسخی به تداوم اقدامات خصمانه انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در ماه‌های اخیر است؛ اقداماتی از جمله صدور قطعنامه‌های ضدایرانی و اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی.

قشقاوی با اشاره به تحولات اخیر گفت: آنچه این روزها در جمهوری اسلامی ایران در حال وقوع است، تحقق عملی فرمایش رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «دوران بزن‌دررو تمام شده است» و اجرای دقیق همان قاعده‌ای است که غربی‌ها از آن با عنوان «اقدام متقابل» یاد می‌کنند.

وی ادامه داد: هر اقدامی که آنها انجام دهند، ما نیز اقدام متقابل انجام خواهیم داد. البته تعیین سطح و نوع این اقدام بر عهده نیروهای مسئول ماست. بنابراین، منظور از اقدام متقابل دقیقاً همین است؛ یعنی در برابر هر اقدام آنها، پاسخی متناسب داده خواهد شد.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اقدامات جمهوری اسلامی ایران بر مبانی حقوقی و قانونی استوار است، تصریح کرد: آنچه انجام می‌دهیم، بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، اصول روابط بین‌الملل، قواعد قرآنی، قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد.

قشقاوی با اشاره به مبانی قرآنی اقدام متقابل اظهار کرد: این اقدامات در راستای اجرای آیه شریفه قرآن کریم است که می‌فرماید: «فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ». این آیه بر مقابله با دشمنی و تجاوز، به همان میزان و متناسب با اقدامی که دشمن انجام داده است، تأکید دارد.