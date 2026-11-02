به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف‌الله دژکام ظهر دوشنبه در جلسه تفسیر قرآن کریم در حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع)، با اشاره به آیات مربوط به شهادت حبیب نجار گفت: پس از شهادت این مرد مؤمن و صدیق، خداوند در قرآن کریم از جایگاه و وضعیت او در عالم برزخ سخن می‌گوید؛ موضوعی که نشان‌دهنده وجود حیات برزخی و بهره‌مندی مؤمنان از نعمت‌های الهی پیش از برپایی قیامت است.

وی با بیان اینکه بهشت وعده داده‌شده در قیامت پس از برانگیخته‌شدن دوباره انسان‌ها تحقق می‌یابد، افزود: آنچه در آیات مربوط به حبیب نجار بیان شده، به برخورداری او از نعمت‌های بهشتی در عالم برزخ اشاره دارد؛ به‌گونه‌ای که پس از ورود انسان به قبر، دری از بهشت به روی او گشوده می‌شود و جایگاه و نعمت‌هایی که برایش در نظر گرفته شده، به او نشان داده می‌شود.

خیرخواهی برای بشریت از ویژگی‌های برجسته رهبر شهید بود

امام جمعه شیراز در ادامه با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، خیرخواهی و تلاش برای هدایت انسان‌ها را از ویژگی‌های برجسته ایشان دانست و گفت: ایشان تنها به فکر مردم ایران نبودند، بلکه برای جوانان اروپا و آمریکا نیز پیام فرستادند و آنان را به شناخت حقیقت و بازگشت به مسیر هدایت دعوت کردند.

آیت الله دژکام با بیان اینکه دشمنان تصور می‌کردند با به شهادت رساندن این شخصیت بزرگ می‌توانند به حیات اسلام و دینداری پایان دهند، افزود: چنین تصوری نشان‌دهنده شناخت نادرست آنان از حقیقت دین و وعده‌های الهی است و مسیر حق با شهادت شخصیت‌های بزرگ متوقف نمی‌شود.

مذاکره به معنای پایان تقابل با استکبار نیست

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با تأکید بر اینکه تقابل جمهوری اسلامی با استکبار، صرفاً یک اختلاف سیاسی نیست، گفت: مسئله اصلی دشمنان، کنار گذاشتن دین و آموزه‌های قرآنی از سوی مسلمانان است و قرآن کریم نیز به روشنی بیان می‌کند که دشمنان تا زمانی که مسلمانان از دین خود دست برندارند، از دشمنی دست نخواهند کشید.

وی با اشاره به موضوع مذاکره و گفت‌وگو با دشمنان تصریح کرد: مذاکره همیشه به معنای پایان جنگ و تقابل نیست و گاهی ممکن است مصلحت‌های دیگری انجام گفت‌وگو را اقتضا کند؛ چنان‌که رهبر شهید انقلاب نیز در مباحث خود به این موضوع اشاره کرده‌اند.



آیت الله دژکام ادامه داد: نباید تصور کرد با عقب‌نشینی از مواضع دینی می‌توان رضایت دشمن را جلب کرد؛ چراکه چنین عقب‌نشینی‌ای نه‌تنها تضمینی برای پایان دشمنی نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز فشارهای دوباره شود. مسلمانان باید پیش از هر موضع‌گیری، به قرآن مراجعه کنند و مواضع خود را با آموزه‌های الهی بسنجند.

قدرت الهی فراتر از تجهیزات و توان نظامی دشمنان است

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیات مربوط به عذاب اقوام گذشته و سرنوشت قاتلان حبیب نجار گفت: خداوند برای نابودی اقوام ستمگر نیازی به فرستادن لشکر از آسمان ندارد و همه هستی و نیروهای موجود در زمین و آسمان در اختیار اوست.

وی با استناد به آیه ۴۰ سوره عنکبوت و اشاره به سرنوشت اقوام گذشته افزود: خداوند برای نابودی برخی اقوام از طوفان، برخی از صاعقه و برای گروهی دیگر از ابزارها و حوادثی استفاده کرد که انسان در برابر آنها ناتوان است؛ بنابراین قدرت الهی محدود به ابزارهای شناخته‌شده بشر نیست.

آیت الله دژکام با اشاره به ناتوانی قدرت‌های بزرگ در برابر برخی حوادث طبیعی و همچنین یادآوری واقعه طبس و حوادث نظامی اخیر تأکید کرد: دشمنان ممکن است از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته برخوردار باشند، اما مؤمنان به قدرت خداوند تکیه دارند و نباید در برابر قدرت ظاهری دشمن دچار ترس و ناامیدی شوند.

وی با بیان اینکه توکل به خداوند باید در کنار انجام وظایف و مسئولیت‌ها باشد، خاطرنشان کرد: ما تأثیر عوامل و ابزارهای مادی را انکار نمی‌کنیم، اما فراتر از همه این عوامل، اراده و قدرت الهی جریان دارد.