به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری‌لاکه ظهر دوشنبه در سیزدهمین جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان رودبار ، اظهار کرد: راه‌اندازی سه واحد نانوایی جدید در شهرهای لوشان، منجیل و رودبار نهایی و تأیید شده و این واحدها به‌زودی به چرخه تولید و عرضه نان شهرستان اضافه می‌شوند.

وی همچنین از معرفی مسئول جدید خرید آرد عشایری شهرستان رودبار خبر داد و افزود: ساماندهی فرآیند تأمین آرد عشایری از جمله موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رودبار با اشاره به ضرورت ثبت اطلاعات عشایر در سامانه سیما تصریح کرد: اسامی و اطلاعات عشایر شهرستان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در این سامانه بارگذاری و نهایی خواهد شد.

این نشست با هدف بررسی مسائل مرتبط با تأمین و توزیع آرد و نان و ساماندهی خدمات‌رسانی به جامعه عشایری شهرستان برگزار شد.