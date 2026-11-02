به گزارش خبرگزاری مهر، سومین کنگره بین‌المللی انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران، از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ آبان‌ ۱۴۰۵ با حضور پزشکان، متخصصان و صاحب‌نظران برجسته داخلی و بین‌المللی در تهران برگزار می‌گردد و دارای ۱۵ امتیاز بازآموزی است.

این رویداد علمی معتبر با شعار محوری «پیشبرد علم، بهبود نتایج، الهام‌بخش آینده»، به بررسی تازه‌ترین دستاوردها، روش‌های نوین درمانی و تکنیک‌های پیشرفته در حوزه اینترونشنال کاردیولوژی (اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق) اختصاص دارد.

میزبانی این دوره از کنگره بر عهده انستیتو قلب و عروق شهید رجایی خواهد بود تا بستر مناسبی برای تبادل نظر علمی، ارائه مقالات تخصصی و کارگاه‌های آموزشی فراهم شود.

سیف‌اله عبدی، رئیس سومین کنگره سالانه انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران، در پیامی به مناسبت برگزاری این رویداد اظهار داشت :پیشرفت در پزشکی، حاصل ایستادن بر آنچه تاکنون آموخته‌ایم نیست؛ بلکه نتیجه پرسیدن، به چالش کشیدن و جست‌وجوی راه‌های بهتر برای درمان بیماران است. این نگاه، بیش از هر حوزه‌ای در اینترونشنال کاردیولوژی معنا پیدا می‌کند؛ حوزه‌ای پویا که طی سال‌های اخیر شاهد تحولات چشمگیری در تکنولوژی، تجهیزات، روش‌های درمانی و تصمیم‌گیری‌های بالینی بوده است.

سومین کنگره سالانه انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران را با این باور برگزار می‌کنیم که یک رویداد علمی موفق، صرفاً محلی برای ارائه تازه‌ترین دستاوردهای علمی نیست؛ بلکه باید فرصتی برای گفت‌وگو، تبادل تجربیات ارزشمند و بررسی چالش‌های واقعی در درمان بیماران باشد.

این کنگره با حضور و مشارکت متخصصان اینترونشنال کاردیولوژی، متخصصان قلب و عروق، جراحان قلب، متخصصان بیهوشی و همچنین پرستاران و تکنسین‌های بخش‌های آنژیوگرافی و سایر بخش‌های ویژه قلب و عروق برگزار می‌شود و تلاش دارد فضایی علمی، پویا و تعاملی برای تمامی اعضای تیم درمان قلب و عروق فراهم آورد.

در برنامه علمی کنگره، علاوه بر سخنرانی‌های تخصصی و حضور جمعی از اساتید برجسته داخلی و سخنرانان میهمان بین‌المللی، اجرای زنده و پخش چندین مورد مداخله درمانی (Live Case) از مراکز علمی و درمانی مطرح کشور و برگزاری کارگاه‌های آموزشی متنوع (Workshops) جایگاه ویژه‌ای دارد. این برنامه‌ها فرصتی ارزشمند برای آشنایی نزدیک‌تر با تکنیک‌های نوین، بررسی تصمیم‌گیری‌های بالینی و انتقال تجربیات عملی میان همکاران فراهم می‌کنند.

در طراحی برنامه‌های این دوره تلاش کرده‌ایم فاصله میان «دانستن» و «به‌کارگیری دانش» را کوتاهتر کنیم؛ ازاین‌رو، در کنار مرور آخرین شواهد و دستاوردهای علمی، بر مباحث کاربردی، ارائه موارد بالینی چالش‌برانگیز، بحث و تبادل نظر و مشارکت فعال شرکت‌کنندگان تأکید ویژه‌ای داشته‌ایم.

همچنین حضور اساتید و صاحب‌نظران بین‌المللی، فرصتی مغتنم برای ارتباط علمی، انتقال تجربه و گسترش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی میان جامعه اینترونشنال کاردیولوژی کشور و مراکز علمی جهان خواهد بود.

هدف نهایی ما تنها برگزاری یک کنگره علمی موفق نیست؛ بلکه امیدواریم هر یک از شرکت‌کنندگان با دانشی به‌روزتر، تجربه‌ای ارزشمندتر و نگاهی تازه به تصمیم‌گیری و درمان بیماران، این گردهمایی را ترک کنند؛ دستاوردی که در نهایت به ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهبود نتایج درمان بیماران منجر شود.

در پایان، از تمامی اساتید، سخنرانان، همکاران علمی و شرکت‌کنندگان دعوت می‌کنم با حضور و مشارکت فعال خود در سومین کنگره سالانه انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران، ما را در برگزاری هرچه پربارتر این رویداد علمی همراهی کنند.

امیدوارم این گردهمایی فرصتی ارزشمند برای یادگیری، هم‌اندیشی، تبادل تجربه و تقویت همکاری‌های حرفه‌ای در جامعه قلب و عروق کشور باشد.

در ادامه، هاشم سزاوار، دبیر علمی کنگره، نیز با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد علمی اظهار کرد: با توجه به سرعت قابل‌توجه تحولات علمی و تکنولوژیک در حوزه بیماری‌های قلب و عروق، به‌روزرسانی مستمر دانش و مهارت‌های بالینی پزشکان، یکی از الزامات ارائه خدمات درمانی باکیفیت و مبتنی بر شواهد در کشور است. این کنگره با همین رویکرد و با هدف ایجاد بستری برای تبادل دانش، تجربه و آخرین دستاوردهای علمی برگزار می‌شود.

وی افزود: گروه‌های هدف این کنگره طیف گسترده‌ای از متخصصان و فعالان حوزه سلامت کشور را شامل می‌شود؛ از جمله متخصصان قلب و عروق، فلوشیپ‌های قلب، جراحان قلب و عروق، رادیولوژیست‌ها و متخصصان بیهوشی. تلاش شده است محتوای علمی کنگره متناسب با نیازهای آموزشی این گروه‌ها و با تمرکز بر مسائل روزمره و چالش‌های بالینی طراحی شود.

دبیر علمی کنگره در ادامه درباره محورهای علمی این رویداد گفت: محورهای علمی کنگره طیف متنوعی از مباحث روز اینترونشنال کاردیولوژی را دربرمی‌گیرد و موضوعاتی همچون مداخلات عروق کرونر، روش‌های نوین درمانی، درمان بیماری‌های ساختاری قلب، مداخلات دریچه‌ای، تصویربرداری و روش‌های تشخیصی پیشرفته، راهکارهای نوین در درمان بیماران پیچیده و سایر تحولات روز این حوزه را مورد توجه قرار می‌دهد.

سزاوار با تأکید بر اهمیت ارتباط میان دانش نظری و تجربه عملی افزود: «یکی از ویژگی‌های مهم این کنگره، فراهم کردن فرصت گفت‌وگوی علمی میان متخصصان و صاحب‌نظران و طرح چالش‌های واقعی در فرآیند تشخیص و درمان بیماران در کشور است. در طراحی برنامه علمی تلاش شده است علاوه بر ارائه آخرین شواهد و یافته‌های علمی، تجربیات بالینی و دیدگاه‌های متخصصان نیز در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گیرد تا مباحث مطرح‌شده قابلیت استفاده در بالین روزمره را داشته باشد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز سرعت پیشرفت در حوزه اینترونشنال کاردیولوژی به اندازه‌ای است که فاصله گرفتن از جریان علمی روز می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های بالینی و کیفیت درمان بیماران قلبی در کشور تأثیرگذار باشد. برگزاری چنین کنگره‌هایی فرصتی ارزشمند برای مرور شواهد جدید، آشنایی با تکنیک‌ها و فناوری‌های نوین و تبادل تجربه میان متخصصان است.