به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی استان سمنان از دستگیری عامل قتل یک پدر و پسر در جاده گرمسار به سمنان خبر داد و اظهار کرد: پس از وقوع این جنایت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان سمنان و تهران قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پدر و پسر هنگام وقوع حادثه با خودروی سواری خود از تهران به سمت گرمسار در حرکت بودند، افزود: قاتل با استفاده از سلاح گرم این دو نفر را به قتل رسانده بود.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به آغاز تحقیقات تخصصی برای شناسایی و دستگیری عامل این جنایت، تصریح کرد: با همکاری کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ، مخفیگاه متهم در تهران شناسایی شد.

حسینی از دستگیری متهم در تهران خبر داد و گفت: این فرد در جریان بازجویی‌ها، انگیزه خود از ارتکاب قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه متهم به ارتکاب قتل با سلاح گرم اعتراف کرده است، افزود: پرونده این متهم برای رسیدگی به اتهامات، به همراه وی به دادسرا ارسال شد.