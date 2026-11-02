به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر دوشنبه در همایش دبیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان‌ها در بابلسر، با اشاره به مناسبت‌های ایام فاطمیه، ۱۳ آبان و روز مازندران، به تبیین اهمیت مقابله با تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی پرداخت.

وی با بیان اینکه مبارزه با هوای نفس و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر از عرصه‌های مهم جهاد هستند، اظهار کرد: در نگاه قرآن و عترت، جهاد اکبر و تلاش برای اصلاح جامعه جایگاهی فراتر از درگیری‌های نظامی دارد و نباید در مواجهه با مسائل روز، از این میدان‌های مهم غافل شد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران افزود: موفقیت در عرصه مبارزه با نفس و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند زمینه‌ساز تقویت جبهه‌های دیگر نیز باشد و فعالان این عرصه باید با اتکا به پشتوانه الهی و بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری به مسئولیت خود عمل کنند.

آیت الله محمدی لائینی با تأکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر محدود به رفتارهای ظاهری نیست، تصریح کرد: امروز بخش مهمی از جنگ فرهنگی و شناختی دشمن متوجه افکار، باورها و ذهنیت نسل جوان است؛ ازاین‌رو باید برای مقابله با انحرافات فکری و محتوای آسیب‌زا در فضای مجازی و ابزارهای ارتباطی جدید نیز برنامه‌ریزی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع عفاف و حجاب گفت: در مواجهه با مظاهر بی‌حجابی نباید زمینه دوقطبی‌سازی در جامعه فراهم شود، اما در عین حال نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوتی و رهاشدگی وجود داشته باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر مردم احساس کنند مسئولان نسبت به مسائل عفاف و حجاب بی‌تفاوت شده‌اند، این وضعیت می‌تواند به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی آسیب وارد کند.

وی با بیان اینکه اقدامات سلبی به‌تنهایی برای اصلاح مسائل فرهنگی کافی نیست، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقناعی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: در کنار اقدامات لازم، باید جهاد تبیین، ارشاد، گفت‌وگو و روشنگری مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله محمدی لائینی در پایان اظهار امیدواری کرد با تبیین درست معروف‌ها و منکرها و تقویت فرهنگ دعوت به خوبی‌ها، مسائل و چالش‌های فرهنگی جامعه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مذهبی، انقلابی و فرهنگی ملت ایران برطرف شود.