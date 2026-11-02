به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قادری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، پس از بازدید از بند پیرمردو و اراضی کشاورزی دیباج در دامغان، با اشاره به خسارات و تهدیدهای ناشی از سیلاب‌های ماه‌های اخیر اظهار کرد: در این بازدید، وضعیت مسیل‌ها و اراضی واقع در حاشیه رودخانه پیرمردو به‌دقت مورد ارزیابی قرار گرفت و راهکارهای اساسی و کارشناسی حاصل از جلسات مدیریت بحران بررسی شد.

وی افزود: احداث بندهای جدید در بالادست و مسیر رودخانه پیرمردو با هدف کنترل سرعت و انرژی جریان آب و کاهش اوج سیلاب‌های احتمالی آینده، از جمله راهکارهای مطرح‌شده است که اجرای سازه‌های آبخیزداری و بندهای جدید نیز در دستور کار مطالعاتی قرار گرفته است.

مدیر امور آب دامغان با تأکید بر ضرورت ساماندهی مسیر رودخانه تصریح کرد: لایروبی و ساماندهی مسیر بند، اصلاح هندسی، دیواره‌سازی و ساماندهی بستر رودخانه پیرمردو تا محل اتصال به دامغان‌رود، از اقدامات ضروری برای حفاظت از اراضی کشاورزی و ایمن‌سازی ورودی شهر دیباج به شمار می‌رود و این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.

قادری با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: با همکاری فرمانداری، بخشداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر و اداره منابع طبیعی، اقدامات پیشگیرانه در حوزه مهندسی رودخانه‌ها با سرعت بیشتری دنبال و اجرا خواهد شد.