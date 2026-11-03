به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی علیپرست با اشاره به ضرورت همراهی مردم و رسانه‌ها برای مدیریت مصرف برق، اظهار کرد: بخش مهمی از ناترازی انرژی کشور با اصلاح رفتارهای مصرفی و انجام اقداماتی ساده و کم‌هزینه از سوی مشترکان قابل جبران است.

وی با بیان اینکه صنعت برق در تمام ساعات شبانه‌روز و همه فصول با مشکل ناترازی مواجه نیست، افزود: مردم باید ساعات اوج مصرف را بشناسند و در این بازه‌های زمانی همکاری بیشتری داشته باشند.

مسئول دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ادامه داد: در فصول گرم، دو بازه زمانی از ساعت ۱۱ تا ۱۷ و از زمان غروب آفتاب تا ساعت ۲۳، اوج مصرف برق محسوب می‌شود و مدیریت مصرف در این ساعات می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه کمک کند.

جابجایی زمان استفاده از لوازم پرمصرف

علیپرست نخستین راهکار را خودداری از استفاده از لوازم پرمصرف در ساعات اوج بار دانست و گفت: اتو، جاروبرقی، ماشین لباسشویی، مایکروفر، آون‌توستر و سشوار از جمله وسایلی هستند که می‌توان زمان استفاده از آن‌ها را به ساعات دیگر منتقل کرد؛ بدون اینکه تغییر قابل توجهی در رفاه و کیفیت زندگی خانوار ایجاد شود.

وی اصلاح عادت‌های روشنایی را دومین راهکار مدیریت مصرف برق عنوان کرد و افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۳۰ درصد مصرف برق خانگی در ساعات شب به روشنایی اختصاص دارد و بخشی از این مصرف ناشی از عادت‌های نادرست در استفاده از نور است.

وی با اشاره به روشن گذاشتن چراغ‌ها در طول روز، حتی در شرایطی که نور طبیعی کافی وجود دارد، بیان کرد: در بسیاری از ساختمان‌های اداری، تجاری و حتی منازل، با وجود امکان استفاده از نور طبیعی، پرده‌ها کشیده و چراغ‌ها روشن هستند.

مسئول دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت متناسب‌سازی میزان روشنایی با نوع فعالیت و فضای مورد استفاده گفت: میزان نور مورد نیاز برای مطالعه با اتاق خواب، استراحت یا تماشای تلویزیون متفاوت است و باید عادت استفاده از روشنایی زیاد در همه فضاها اصلاح شود.

صرفه‌جویی ۴ گیگاواتی با اصلاح روشنایی

علیپرست با اشاره به ظرفیت بالای صرفه‌جویی در بخش روشنایی اظهار کرد: شعار «لامپ اضافی خاموش» می‌تواند به کاهش حدود چهار گیگاوات از مصرف برق کشور کمک کند.

وی افزود: کشور حدود ۴۰ میلیون مشترک خانگی و تجاری دارد و اگر هر یک از این مشترکان تنها ۱۰۰ وات در مصرف برق خود صرفه‌جویی کنند، مجموع صرفه‌جویی به چهار گیگاوات می‌رسد.

علیپرست با مقایسه این میزان صرفه‌جویی با محدودیت اعمال‌شده بر چاه‌های کشاورزی در فصل تابستان گفت: میزان صرفه‌جویی حاصل از قطع برق چاه‌های کشاورزی در کشور نیز به چهار گیگاوات نمی‌رسد؛ در حالی که با اصلاح روشنایی و صرفه‌جویی اندک هر مشترک می‌توان به چنین ظرفیتی دست یافت.

تنظیم دمای وسایل سرمایشی و گرمایشی

مسئول دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، تنظیم دمای رفاه را سومین راهکار مدیریت مصرف عنوان کرد و گفت: مصرف برق کشور در تابستان تقریباً دو برابر زمستان است که بخش عمده این تفاوت به استفاده از وسایل سرمایشی بازمی‌گردد.

علیپرست با اشاره به ضرورت اصلاح دمای تنظیمی وسایل سرمایشی بیان کرد: مردم باید دمای آسایش را رعایت کنند و برای کولرهای گازی دمای ۲۵ درجه را در نظر بگیرند و در صورت احساس گرما، به جای کاهش بیشتر دما، از راهکارهایی مانند عایق‌کاری ساختمان استفاده کنند.

وی با تأکید بر اینکه عایق‌کاری یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش مصرف انرژی است، افزود: اصلاح وضعیت عایق ساختمان می‌تواند از فشار بیشتر بر شبکه برق جلوگیری کند.

وی استفاده از انرژی خورشیدی را چهارمین راهکار برشمرد و گفت: با توجه به ظرفیت مناسب کشور در زمینه انرژی خورشیدی و برخورداری از حدود ۳۰۰ روز آفتابی، نصب مولدهای خورشیدی می‌تواند گزینه مناسبی برای افرادی باشد که تمایل دارند مصرف بیشتری داشته باشند و سطح رفاه خود را حفظ کنند.

علیپرست با تأکید بر نقش رسانه‌ها در نهادینه‌کردن فرهنگ مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: صرف تولید محتوا و اطلاع‌رسانی مقطعی کافی نیست و باید به‌گونه‌ای عمل شود که موضوع مدیریت مصرف همواره در ذهن و اولویت مردم قرار داشته باشد، نه اینکه تنها هنگام بروز خاموشی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت طراحی روش‌های کم‌هزینه اطلاع‌رسانی

وی با اشاره به هزینه‌بر بودن اطلاع‌رسانی پیامکی خاموشی‌ها افزود: در حال حاضر پیامک مؤثرترین روش اطلاع‌رسانی مورد پذیرش مشترکان است، اما این شیوه برای صنعت برق و مجموعه دولت هزینه زیادی دارد.

علیپرست با اشاره به دشواری برخورد با مصادیق بد مصرفی اظهار کرد: برخورد با مشترکان پرمصرف برای صنعت برق دشوار شده است؛ هرچند تعداد این افراد زیاد نیست، اما گاهی با فضاسازی و حاشیه‌سازی، زمینه دشوارتر شدن اقدامات مدیریت مصرف را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به برخی محدودیت‌ها در مدیریت مصرف برق فضاهای عمومی بیان کرد: در مواردی شرکت برق برای کاهش مصرف روشنایی پارک‌ها و فضاهای سبز اقدام کرده، اما با ممانعت‌هایی نیز مواجه شده است.

مسئول دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ادامه داد: در شرایطی که به دلیل کمبود انرژی، برق چاه‌های کشاورزی در ساعات مشخصی قطع می‌شود، باید مدیریت مصرف در سایر بخش‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد تا فشار تأمین انرژی تنها بر دوش بخش کشاورزی نباشد.

وی با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری عمومی در این زمینه گفت: رسانه‌ها می‌توانند با آگاهی‌بخشی، مردم را به مطالبه مدیریت عادلانه مصرف در بخش‌های مختلف تشویق کنند تا جامعه نسبت به ضرورت اصلاح الگوی مصرف و مقابله با بد مصرفی حساس شود.

علیپرست با تأکید بر اینکه فرهنگ‌سازی باید به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: اگر مردم در مدیریت مصرف انرژی همراهی نکنند، ناترازی انرژی می‌تواند به چالشی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شود.