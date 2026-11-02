به گزارش خبرنگار مهر،عصر شعر آیینی «خاطره خونین» عصر دوشنبه به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و چهارمین سالگرد شهدای حرم مطهر شاهچراغ(ع)، با حضور جمعی از شاعران آیینی استان فارس برگزار شد.

این ویژه‌برنامه با هدف پاسداشت مقام شهدای حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم(ع) و هم‌زمان با ایام فاطمیه، در رواق دارالعباده حرم مطهر برگزار و در این محفل ادبی، غلامرضا کافی، محمدجواد طهرانی نوبندگانی، پروانه نجاتی، سجاد حیدری قیری، علیرضا شریف‌زاده، راضیه علوی‌نژاد و زهرا پرویزی به شعرخوانی با مضامین آیینی و در رثای حضرت فاطمه زهرا(س) و شهدای حرم پرداختند.