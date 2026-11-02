به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاک‌طینت ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان از برگزاری رزمایش ارزیابی مولدهای برق اضطراری با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان خبر داد و اظهار کرد: این رزمایش با هدف افزایش آمادگی دستگاه‌ها برای تداوم ارائه خدمات به مردم، روز گذشته در مرکز استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل محور اصلی این رزمایش با عنوان «قطع برق و کنترل آماده‌به‌کاری دستگاه‌های اجرایی و خدماتی» بود، افزود: در جریان این مانور، برق دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده قطع شد تا میزان آمادگی آن‌ها برای ادامه خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان، پیش‌بینی، پیشگیری و افزایش تاب‌آوری را سه رویکرد اصلی این رزمایش برشمرد و گفت: ارزیابی توان دستگاه‌ها برای مدیریت شرایط ناشی از قطع برق و استفاده از ظرفیت‌های جایگزین، از اهداف مهم اجرای این برنامه بود.

پاک‌طینت با اشاره به اجرای این رزمایش در سطح کشور و در ۱۴ مرکز استان از جمله سمنان، بیان کرد: این مانور در استان سمنان با موفقیت برگزار شد.

وی تأمین سوخت، عملکرد مولدهای برق اضطراری و میزان هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از منابع جایگزین تأمین برق را از مهم‌ترین محورهای ارزیابی عنوان کرد و افزود: مدت‌زمان اتصال مولدهای اضطراری و بازگشت برق نیز از جمله شاخص‌های مورد بررسی در این رزمایش بود.