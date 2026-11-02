به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهدی‌خانی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان مدیریت شهری و مجموعه بهداشت و درمان اظهار کرد: ارتقای سطح سلامت شهروندان و دسترسی عادلانه به خدمات درمانی، نیازمند استفاده از ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی است و شورای اسلامی شهر نیز آمادگی دارد در چارچوب اختیارات قانونی خود برای تحقق این هدف همکاری کند.

وی افزود: اگرچه تأمین تجهیزات پزشکی به‌صورت مستقیم در حیطه وظایف مدیریت شهری قرار ندارد، اما می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان و تدوین تفاهم‌نامه‌های مشترک، زمینه رفع موانع قانونی و افزایش مشارکت مدیریت شهری در توسعه زیرساخت‌های سلامت را فراهم کرد.

دبیر شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به تفاوت سطح برخورداری مناطق مختلف شهر از امکانات درمانی تصریح کرد: دسترسی عادلانه شهروندان به فضاهای بهداشتی و درمانی هنوز در قزوین محقق نشده و مناطق جنوبی شهر، به‌ویژه نواحی منفصل شهری، در مقایسه با سایر مناطق از امکانات و خدمات درمانی کمتری برخوردارند.

مهدی‌خانی با تأکید بر لزوم اولویت‌بخشی به مناطق محروم در برنامه‌ریزی‌های حوزه سلامت خاطرنشان کرد: با تعامل دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت شهری می‌توان از فضاها و امکانات شهرداری برای ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق کم‌برخوردار استفاده کرد و بخشی از فاصله موجود در دسترسی شهروندان به خدمات سلامت را کاهش داد.

پیگیری وضعیت درمانگاه مولوی و زمین درمانی مقابل استانداری

وی در ادامه به ضرورت تعیین تکلیف برخی طرح‌ها و ظرفیت‌های موجود برای توسعه خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: درمانگاه مولوی یکی از موضوعاتی است که می‌توان با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت شهری، روند پیگیری و ساماندهی آن را دنبال کرد.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین همچنین با اشاره به زمین واقع در مقابل استانداری که پیش‌تر از سوی شهرداری برای اجرای یک طرح درمانی اختصاص یافته است، خواستار پیگیری موضوع و تعیین تکلیف نهایی آن از سوی وزارت بهداشت شد تا امکان استفاده از این ظرفیت برای توسعه خدمات درمانی مشخص شود.

ضرورت تقویت خدمات درمان ناباروری و نظارت‌های بهداشتی

مهدی‌خانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع درمان ناباروری در استان پرداخت و اظهار کرد: با وجود اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده در این زمینه، وضعیت خدمات درمان ناباروری در قزوین همچنان نیازمند توجه بیشتر و تقویت برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی است.

وی همچنین نظارت بر مسائل بهداشتی، نحوه توزیع و عرضه مواد غذایی و فعالیت قهوه‌خانه‌ها را از دیگر موضوعات مهم در حوزه سلامت عمومی دانست و خواستار توجه و رسیدگی جدی‌تر به این حوزه‌ها شد.

دبیر شورای اسلامی شهر قزوین در پایان بر استمرار تعامل میان شورای شهر و دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد و گفت: مدیریت شهری آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و امکانات خود، در مسیر رفع کمبودهای حوزه سلامت و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی مشارکت کند.

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری مسائل مطرح‌شده و شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر میان دستگاه‌های مسئول، زمینه توزیع متوازن‌تر امکانات درمانی و ارتقای سطح خدمات سلامت در مناطق مختلف شهر قزوین فراهم شود.