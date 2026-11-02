به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدمحسن طاهری و کمال آخوند غراوی، نمایندگان مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری، در پیامی مشترک از حضور گسترده مردم و تلاش دست‌اندرکاران دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان قدردانی کردند.

در این پیام آمده است: برگزاری دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان طی پنج شب، با حضور پرشور مردم از اقوام و مذاهب مختلف، برگ زرین دیگری در تاریخ این استان رقم زد و فرصتی برای پاسداشت یاد و خاطره شهدای سرافراز فراهم کرد.

در ادامه این پیام با اشاره به حضور وحدت‌آفرین مردم در این رویداد فرهنگی و معنوی آمده است: همراهی اقوام و مذاهب در محفل شهدا نشان داد گلستان همچنان سرزمین برادری و نماد وحدت در ایران اسلامی است.

نمایندگان مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری همچنین تأکید کردند: این کنگره بار دیگر نشان داد امنیت و آرامش امروز کشور، حاصل خون مشترک شهدای شیعه و اهل سنت است و حفظ و تقویت اخوت و همدلی میان مردم، وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود.

آیت‌الله طاهری و آخوند غراوی در بخش دیگری از پیام خود از شورای سیاست‌گذاری، ستاد برگزاری کنگره، سپاه نینوا و بسیج استان، مسئولان و مدیران، علمای شیعه و اهل سنت، صداوسیمای مرکز گلستان، اصحاب رسانه، گروه‌های فرهنگی و هنری و خادمان این مراسم به دلیل تلاش‌های شبانه‌روزی برای برگزاری این رویداد قدردانی کردند.