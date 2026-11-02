به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی ظهر دوشنبه در همایش ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» که با حضور ۳۰۰ زوج دانشجو از سراسر کشور در مشهد مقدس برگزار شد، ضمن تبریک این پیوند آسمانی و گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدا، رهبر شهید انقلاب و شهدای خدمت در بیت رهبری، به تحلیل شرایط خطیر کشور و ویژگی‌های جنگ تحمیلی اخیر پرداخت و اظهار کرد: در این دوران برخلاف جنگ‌های کلاسیک تاریخ که تنها مرزبانان در خط مقدم قرار می‌گرفتند، تمامی آحاد مردم در میدان دفاع از کشور حضور داشتند.

وی به رشادت‌های رزمندگان و نخبگان کشور از جمله شهید دکتر مهدی جمشیدی و شهیده مهسا طاهری پرداخت و گفت: حضور پرشور و مقتدرانه مردم در تمامی صحنه‌ها و زیر سخت‌ترین شرایط، محاسبات دشمن را بر هم زد و نشان داد که ملت ایران با بصیرت و استقامت پای آرمان‌های خود ایستاده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در ادامه با استناد به آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیت (ع)، به ویژگی‌های بارز ایرانیان در روایات اشاره کرد و گفت: خداوند متعال در آیات شریفه، صفاتی همچون محبت به خدا، تواضع در برابر مؤمنان، عزت و اقتدار در برابر دشمنان و خستگی‌ناپذیری را از ویژگی‌های قوم سلمان و یاران آخرال زمانی برشمره است و روایات متعددی بر نقش ایرانیان در فراهم‌سازی زمینه ظهور امام عصر (عج) دلالت دارد.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه بنیان خانواده در فرهنگ ایرانی-اسلامی، مراسم ازدواج دانشجویی را آغاز راهی برای ساخت انسان و تربیت نسل آینده دانست و از زوج‌های جوان خواست تا با توسل به امام رضا (ع)، امام رئوف و عالم آل محمد، خانه‌های خود را به نور محبت اهل‌بیت (ع) منور کرده و برای تربیت سربازان امام زمان (عج) عهد ببندند.

رستمی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدارهای دانشجویی درباره امیدواری به آینده و حاکمیت حق و عدل در جهان، خاطرنشان کرد: این سفرهای پربرکت ازدواج دانشجویی که با نگاه مهربان و حمایت‌های ویژه رهبر شهید تداوم یافته است، فرصتی مغتنم برای آغاز زندگی مشترک در جوار بارگاه ملکوتی ثامن‌الحجج (ع) است و امیدواریم تمامی زوج‌های جوان در پناه امام زمان (عج) زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشند.