به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست علمی با موضوع «بررسی ابعاد حمایت علنی رئیس‌جمهور آمریکا از تروریسم و تجزیه ایران»، ۱۲ آبان‌ ماه در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

سلسله نشست‌های علمی پیرامون «اعتراف علنی رئیس‌جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه ایران» به ابتکار موسسه راهبردی دیده‌بان در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

در همین راستا در ششمین نشست با موضوع «ابعاد حقوق بشری» اعتراف علنی رئیس‌جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه‌طلبی علیه ایران، اهداف، پیامدها و نتایج اقدام و اعتراف دونالد ترامپ (به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا) در ارسال سلاح به گروهک‌های تجزیه‌طلب و تروریست کردی و همچنین معترضان، حمایت لجستیکی از آنان، تضعیف و کنترل مرزها و تلاش برای تصرف مناطق غربی ایران از منظر حقوق بشری بررسی می‌شود.

این نشست با حضور محمود عباسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پیشین حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، عسکری، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) و همچنین وحید دهنوی، عضو هیئت علمی دانشگاه برگزار می‌شود.