به گزارش خبرنگار مهر، مانور زلزله و خروج ایمن با هدف افزایش آمادگی دانشجویان و کارکنان در برابر حوادث طبیعی، به‌ویژه زلزله، و آموزش نحوه مواجهه با شرایط اضطراری در مجتمع فنی اسفراین جرا شد.

در جریان این مانور، پس از به صدا درآمدن آژیر خطر، دانشجویان و کارکنان با رعایت اصول ایمنی و پناه‌گیری صحیح، از کلاس‌های درس، محیط کار و خوابگاه‌ها خارج شده و با حفظ نظم در محل امن تعیین‌شده مستقر شدند.

این برنامه با همکاری جمعیت هلال‌احمر، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و اورژانس اسفراین برگزار شد و نیروهای امدادی آموزش‌های عملی در زمینه کمک‌های اولیه، حمل و انتقال مصدوم، اطفای حریق و نحوه استفاده از کپسول‌های آتش‌نشانی ارائه کردند.

همچنین تیم واکنش سریع هلال‌احمر، عملیات تخصصی حمل مصدوم و صعود و فرود را به نمایش گذاشت و نیروهای اورژانس نیز شیوه امدادرسانی به مصدومان فرضی را تمرین کردند.

هدف از اجرای این مانور، ارتقای آمادگی و مهارت‌های عملی دانشجویان و کارکنان و تقویت فرهنگ ایمنی و مدیریت بحران در مواجهه با حوادث احتمالی عنوان شده است.