به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ مرتضی مطیعی ظهر دوشنبه در دیدار با مسئولان پارک علم و فناوری استان سمنان به میزبانی دفتر خود، با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های علمی و فناورانه اظهار کرد: پیشبرد امور علمی و فناوری صرفاً با حضور در ساعات اداری و انجام فعالیت‌های معمول محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند تلاش مستمر، ایجاد انگیزه و حمایت از حرکت‌های علمی خلاقانه و فناورانه است.

وی با بیان اینکه توسعه علمی نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش هدفمند برای تقویت توانمندی‌های استان است، افزود: باید زمینه فعالیت‌های ابتکاری و فناورانه بیش از گذشته فراهم شود تا مسیر پیشرفت علمی با قدرت بیشتری دنبال شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های علمی و نخبگانی در شهرستان‌های مختلف استان بیان کرد: سمنان از دانشمندان، نخبگان و فرهیختگان برجسته‌ای برخوردار است که باید از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آنان در مسیر توسعه و پیشرفت استان بهره گرفت.

مطیعی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات و ظرفیت‌های علمی در سطح استان اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که شهرستان‌های سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار و همچنین شهرستان‌های کم‌جمعیت‌تر نیز از امکانات و ظرفیت‌های علمی و فناورانه برخوردار شوند تا استعدادها و نخبگان در نقاط مختلف استان فرصت بروز، ظهور و شکوفایی داشته باشند.

وی با اشاره به وجود استعدادهای علمی متنوع در شهرستان‌های استان افزود: شناسایی این افراد و فراهم کردن زمینه فعالیت و رشد آنان، علاوه بر بهره‌مندی کشور از توان علمی نخبگان، در جلوگیری از مهاجرت آنان به کشورهای دیگر نیز نقش مؤثری دارد.

امام جمعه سمنان ادامه داد: هنگامی که یک نخبه در استان و زادگاه خود امکانات، حمایت‌ها و زمینه ثمربخشی فعالیت‌های علمی و پژوهشی را فراهم ببیند، انگیزه بیشتری برای ماندن و خدمت به کشور و زادگاه خود خواهد داشت.

مطیعی همچنین معرفی ظرفیت‌ها و امکانات پارک علم و فناوری استان را ضروری دانست و گفت: بسیاری از مردم، دانشجویان و محققان اطلاع کافی از امکانات، تسهیلات و ظرفیت‌های این مجموعه ندارند و لازم است توانمندی‌های آن به‌درستی معرفی شود.

وی تصریح کرد: جوانان، دانشجویان و پژوهشگران باید بدانند که برای انجام فعالیت‌های علمی و فناورانه خود لزوماً نیازی به مهاجرت به پایتخت یا سایر شهرها ندارند، بلکه می‌توانند با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در استان سمنان، زمینه رشد و توسعه فعالیت‌های خود را فراهم کنند.