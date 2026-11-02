به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی مدیر جهاد کشاورزی میامی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و در پایان مانور پدافند غیرعامل در نانوایی‌های شهرستان میامی، از برگزاری این رزمایش با مشارکت اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط خبر داد.

وی با بیان اینکه تداوم فعالیت نانوایی‌ها در شرایط بحرانی از محورهای اصلی این مانور بود، افزود: تأمین سوخت جایگزین و پیش‌بینی برق مورد نیاز نانوایی‌ها از طریق امکانات مستقل و در مواقع اضطراری، از جمله موضوعاتی بود که در این رزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی میامی، تأمین مستمر نیازهای اساسی مردم را از اهداف محوری این مانور دانست و اظهار کرد: آمادگی نانوایی‌ها برای ارائه خدمات بدون وقفه و نقش مؤثر این واحدها در حفظ آرامش عمومی و تأمین امنیت غذایی، از اولویت‌های اجرای این رزمایش بود.

حسینی با اشاره به بررسی میزان آمادگی نانوایی‌ها برای تأمین برق و گاز مورد نیاز، گفت: در این مانور، همچنین هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی برای پیش‌بینی تمهیدات لازم با هدف جلوگیری از وقفه در فرآیند پخت و توزیع نان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی راهکارهای جایگزین برای تأمین انرژی، بیان کرد: شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و افزایش آمادگی برای مدیریت شرایط اضطراری باید به‌صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد تا در صورت بروز بحران، روند تولید و عرضه نان با اختلال مواجه نشود.