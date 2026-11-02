به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجی‌پور، رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از یگان جدید لجستیک زمینی خلیج فارس با تاکید بر حمایت هر چه بیشتر و بهتر دولت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذران بزرگ با هدف توسعه و تقویت صنعت حمل‌ونقل کشور، اظهار کرد: جلوگیری از تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل امری ضروری است و حمایت از توسعه و تقویت شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس هوشمند یکی از نیازهای لازم در شرایط فعلی کشور به شمار می‌رود و وزارت راه و شهرسازی باید از این شرکت‌های بزرگ به صورت ویژه حمایت کند.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توجه جدی‌تر به قوانین بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: دولت باید به جای تصدی‌گری تسهیل کننده باشد و امروز صنعت حمل‌ونقل کشور نیازمند تسهیل ورود و فعالیت هر چه بهتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای توسعه و تقویت سرمایه‌گذاری است.

وی با اشاره به فعالیت‌های موثر و مفید شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند به ویژه در دوران جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: این شرکت‌های بزرگ مقیاس حمل‌ونقل در شرایط بسیار حساس کشور با احساس مسئولیت وارد میدان شدند و امور مربوط به معیشت مردم از قبیل امنیت غذایی و حمل سوخت را انجام دادند که در شرایط بحران مردم دچار آسیب نشوند و امروز هم نقش آن‌ها در حمل‌ونقل کالا، بسیار مهم و حیاتی است.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مواضع قاطع جمهوری اسلامی ایران در دفاع از اهداف و سیاست‌های خود، بیان کرد: امروز در سایه رهنمودهای رهبر شهید انقلاب و تدابیر مقام معظم رهبری، ایران اسلامی در اوج عزت و اقتدار از خاک خود دفاع می‌کند و آمریکا وارد بن بست شده است که باید با خفت و خواری از آن خارج شود.

گفتنی است، در ادامه این نشست پیمان اسراری، رئیس کمیته لجستیک و حمل و نقل فراکسیون تسهیل تجارت و لجستیک مجلس شورای اسلامی نیز، با اشاره به اینکه خوشبختانه امروز شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند نقش مهمی را در عرصه حمل و نقل کشور بر عهده دارند، اظهار کرد: دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی باید در راستای تسهیل شرایط، حمایت‌های مختلف از جمله اصلاح قوانین این بخش را برای افزایش و تقویت سرمایه‌گذاری در زمینه حمل‌ونقل کشور مدنظر قرار دهد.

وی همچنین به هوشمندسازی در زمینه حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای لازم و ضروری در این بخش اشاره کرد و گفت: بهره‌مندی از ظرفیت‌های جدید در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی برای خدمت‌رسانی بهتر یکی از نیازهای ضروری در این بخش به شمار می‌رود و خوشبختانه سرمایه‌گذاری‌های خوبی در این راستا، صورت گرفته است.

وی افزود: طی ۲ سال اخیر با وجود شرایط سخت، تمامی شرکت‌های بزرگ مقیاس در میدان حضور داشتند و این مهم ثابت کرد که در شرایط بحران می‌توان از این ظرفیت برای کمک به رونق و پویایی اقتصاد کشور، بهره‌مند شد.