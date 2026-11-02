به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر دوشنبه در بازدید سرزده از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رئیس فقید پیشین این اداره، از خدمات و اقدامات مجموعه منابع طبیعی در حفاظت و صیانت از عرصه‌های طبیعی شهرستان تقدیر کرد.

وی اظهار کرد: منابع طبیعی از سرمایه‌های ارزشمند و متعلق به نسل‌های آینده است و حفاظت از این ثروت ملی، مسئولیتی مهم و مستمر به شمار می‌رود که نیازمند احساس مسئولیت، حضور میدانی و تلاش بی‌وقفه کارکنان این حوزه است.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت مراقبت از جنگل‌ها، مراتع و دیگر عرصه‌های طبیعی افزود: با توجه به گستردگی مأموریت‌های منابع طبیعی، مقابله با تخریب و تصرف اراضی ملی و پیشگیری از آسیب به محیط‌زیست باید با جدیت دنبال شود.

مقاتلی همچنین بر ضرورت تداوم تلاش‌ها و تقویت اقدامات حفاظتی تأکید کرد و گفت: صیانت از منابع طبیعی نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است و باید از همه ظرفیت‌های موجود برای حفظ این سرمایه‌های ملی استفاده شود.