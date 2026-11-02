به گزارش خبرگزاری مهر، عناصر تروریستی در اقدامی کور، یک خودرو را در شهرستان سراوان هدف حمله قرار دادند. این اقدام تروریستی تلفات خاصی در پی نداشته و مهاجمان پس از این اقدام سراسیمه از منطقه متواری شدند. گفته می‌شود این خودرو حامل مهندسین پیمانکار شاغل در منطقه بوده‌ است.

این در حالی است که تروریست‌های مزدور دشمن طی روزهای اخیر متحمل شکست‌های سنگینی از سوی رزمندگان اسلام شده‌اند و تعداد قابل توجهی از عناصر این گروهک‌ها به هلاکت رسیده یا دستگیر شده‌اند؛ روندی که نشان‌دهنده ناکامی آن‌ها در دستیابی به اهداف تروریستی خود است.

قابل ذکر است بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره تحولات امنیتی اخیر، در برخی عملیات‌های گروهک تروریستی جیش‌الظلم، اتباع خارجی اجیرشده نیز حضور داشته‌اند؛ افرادی که گفته می‌شود با وعده‌های مالی جذب و برای انجام اقدامات تروریستی به کار گرفته شده‌اند.

اخبار تکمیلی در خصوص این ماجرا متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد