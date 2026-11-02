به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته فرهنگی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه، ۱۱ آبان‌ ماه) با موضوع بررسی نحوه برگزاری آزمون‌های آیلتس و با حضور مسئولانی از سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در تشریح محورهای این نشست، با اشاره به نیاز متقاضیان برای ارائه مدرک معتبر زبان خارجی به‌ منظور فعالیت یا برقراری ارتباط با مجموعه‌های مختلف، اظهار کرد: در داخل کشور نیز مجموعه‌هایی مسئولیت برگزاری آزمون‌های زبان خارجی و صدور تأییدیه‌های مربوط به آن را بر اساس ضوابط تعیین‌شده بر عهده دارند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به محدودیت‌هایی که در نتیجه تحریم‌ها برای تأیید مدارک متقاضیان اعزام به خارج از کشور ایجاد شده است، افزود: یکی از مشکلاتی که در این زمینه با آن مواجه هستیم، محدودیت در برگزاری آزمون‌ها به صورت رسمی است.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات کشور در برگزاری آزمون‌های بین‌المللی تصریح کرد: انتظار اولیه ما این است که آزمون‌های زبان خارجی در داخل کشور تحت نظارت و با تأیید مراجع ذی‌صلاح برگزار شود تا از بروز تخلفاتی مانند صدور گواهی برای افراد فاقد صلاحیت علمی یا افشای پاسخ سؤالات آزمون جلوگیری شود؛ چراکه قابل قبول نیست فردی بدون احراز صلاحیت علمی، از طریق تقلب موفق به دریافت مدرک معتبر شود.

محدودیت‌های بانکی، مانع تداوم برگزاری آزمون آیلتس در ایران شد

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده برای برگزاری آزمون آیلتس در ایران، گفت: پیش از این سه مجموعه در کشور مسئولیت برگزاری این آزمون را بر عهده داشتند که بخشی از هزینه‌های دریافتی بابت برگزاری آزمون را باید به ‌صورت ارزی به مجموعه‌های مربوطه(IDP) پرداخت می‌کردند، اما به دلیل محدودیت‌های موجود در نقل‌ و انتقالات رسمی بانکی، امکان پرداخت این مبالغ برای آنها فراهم نشد.

پژمانفر ادامه داد: این مسئله موجب توقف برگزاری آزمون آیلتس در داخل کشور شده و در نتیجه، جوانان برای شرکت در این آزمون ناچارند با پرداخت هزینه‌های بسیار بالا به کشورهای همسایه یا مقاصد دورتر سفر کنند؛ موضوعی که در برخی موارد به شکل تورهای برگزاری آزمون دنبال می‌شود و لازم است به‌طور جدی مدیریت شود.

وی با هشدار نسبت به فعالیت تورهای اعزام متقاضیان برای شرکت در آزمون آیلتس در خارج از کشور، تأکید کرد: این شیوه اعزام مورد تأیید نیست و ممکن است متقاضیان را از نظر مالی و امنیتی با آسیب‌هایی مواجه کند. مسئولیت پیامدهای احتمالی این اقدامات بر عهده افرادی است که چنین تورهایی را برگزار می‌کنند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در پایان از تشکیل کارگروهی برای پیگیری این موضوع خبر داد و گفت: مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا مشکلات و مسائل گذشته در این زمینه حل‌وفصل شده و برای نحوه برگزاری آزمون‌های زبان خارجی در آینده نیز تصمیمات لازم اتخاذ شود.