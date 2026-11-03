به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا، شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران و با قضاوت عسکر ناجاالیف ازبکستانی به مصاف تیم الشمال قطر می‌رود.

در ترکیب استقلال برای این دیدار، همانند بازی‌های گذشته حبیب فرعباسی درون دروازه قرار خواهد گرفت. در خط دفاعی، سامان فلاح و عارف آقاسی به‌عنوان مدافعان میانی به میدان می‌روند و با توجه به مصدومیت رستم آشورماتوف و غیبت او در این مسابقه، روزبه چشمی در ترکیب اصلی جای این مدافع ازبکستانی را خواهد گرفت. صالح حردانی در سمت راست و حسین گودرزی در سمت چپ خط دفاعی بازی خواهند کرد.

در میانه میدان، امیرمحمد رزاقی‌نیا حضور خواهد داشت و به احتمال زیاد جلال‌الدین ماشاریپوف نیز در کنار او به میدان می‌رود. یاسر آسانی در سمت راست وینگر و اسماعیل قلی‌زاده در سمت چپ این خط بازی خواهند کرد و سعید سحرخیزان نیز به‌عنوان تنها مهاجم استقلال، در خط حمله قرار می‌گیرد.

ترکیب احتمالی استقلال برای بازی با الشمال قطر به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، عارف آقاسی، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا، جلال الدین ماشاریپوف، اسماعیل قلی زاده، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان