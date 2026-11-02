به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر دوشنبه با هدف پیگیری روند تجهیز نانوایی‌ها به سوخت دوم، از یکی از واحدهای تولید سیلندر گاز بازدید کرد و در نشستی با نمایندگان این واحد و دو مجموعه تولیدی دیگر، ظرفیت تأمین تجهیزات موردنیاز و آخرین وضعیت اجرای طرح را بررسی کرد.

فرماندار شهرستان رشت با اشاره به احتمال بروز محدودیت در تأمین گاز همزمان با فرا رسیدن فصل سرما اظهار کرد: تجهیز نانوایی‌ها به سوخت دوم با هدف جلوگیری از اختلال در روند پخت و تأمین نان موردنیاز مردم، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از تجهیزات استاندارد و دارای تأییدیه مراجع ذی‌صلاح افزود: در مرحله نخست، نانوایی‌های مجتمع و واحدهای تولیدکننده نان لواش در اولویت تجهیز قرار دارند و اقدامات اجرایی در محدوده شهری رشت در حال پیگیری است.

میرغضنفری با اشاره به ضرورت تقویت ظرفیت سوخت پشتیبان در برخی نانوایی‌ها تصریح کرد: در تعدادی از واحدهایی که پیش‌تر به سوخت دوم مجهز شده‌اند، افزایش تعداد سیلندرها برای تداوم فعالیت و پخت نان در ساعات طولانی‌تر موردنیاز است.

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه واحدهای تولیدی برای تأمین و تحویل سیلندرهای موردنیاز اعلام آمادگی کرده‌اند، گفت: کارگروه آرد و نان و اتحادیه نانوایان باید هماهنگی‌های لازم را برای تحویل، نصب و استقرار تجهیزات با رعایت الزامات ایمنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

وی همچنین از پیش‌بینی مشوق‌هایی برای نانوایی‌های مشارکت‌کننده خبر داد و افزود: اختصاص آرد تشویقی و تسهیلات از جمله حمایت‌های در نظر گرفته‌شده برای اجرای این طرح است.

میرغضنفری با تأکید بر ضرورت همکاری تولیدکنندگان، اتحادیه نانوایان و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: هدف این است که هرچه سریع‌تر تعداد بیشتری از نانوایی‌های شهرستان به تجهیزات سوخت پشتیبان مجهز شوند تا در صورت بروز محدودیت‌های احتمالی گاز، روند پخت و عرضه نان و خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.