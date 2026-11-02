به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح نخستین پایگاه اورژانس بانوان استان قزوین با اشاره به دشواری مسئولیت کادر درمان و نیروهای امدادی اظهار کرد: حفظ و تأمین سلامت مردم مسئولیتی سنگین است که بر دوش مجموعه‌های بهداشت، درمان و اورژانس قرار دارد و کارکنان این بخش‌ها برای انجام مأموریت‌های خود با شرایط دشوار و مسئولیت‌های خطیری روبه‌رو هستند.

وی افزود: اگرچه حوزه درمان استان قزوین همچنان با کمبودها و مشکلاتی مواجه است، اما با پیگیری‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی و تلاش مجموعه مدیریتی این دانشگاه، برنامه‌ها و اقدامات متعددی برای بهبود وضعیت خدمات سلامت در حال اجراست.

معاون استاندار قزوین با اشاره به رویکرد دولت در زمینه توسعه زیرساخت‌های عمومی بیان کرد: توسعه خدمات سلامت و اجرای نهضت عدالت آموزشی از محورهای مورد تأکید دولت است و این رویکرد در استان قزوین نیز با جدیت دنبال می‌شود.

حضور به‌موقع اورژانس می‌تواند تعیین‌کننده مرگ و زندگی باشد

احمدپور با تشریح اهمیت مأموریت‌های نیروهای فوریت‌های پزشکی تصریح کرد: ارزش و حساسیت فعالیت اورژانس زمانی بیشتر آشکار می‌شود که یکی از اعضای خانواده در شرایط اضطراری قرار بگیرد؛ در چنین موقعیتی، لحظات انتظار برای رسیدن نیروهای امدادی با نگرانی و اضطراب فراوان همراه است و گاهی چند دقیقه تأخیر یا حضور به‌موقع امدادگران می‌تواند سرنوشت بیمار را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه نجات جان انسان‌ها در اورژانس وابسته به توانمندی و آمادگی نیروهاست، خاطرنشان کرد: فعالیت در این مجموعه شغلی دشوار و در عین حال حیاتی است و در مأموریت‌های امدادی، جنسیت نباید ملاک قرار گیرد؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، استفاده از هر ظرفیت و نیروی توانمندی برای نجات جان انسان‌هاست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اشاره به نقش بانوان در ارائه خدمات سلامت گفت: حضور بانوان در بخش‌های مختلف پزشکی، درمانی و مراقبتی به دلیل توانمندی‌های ارتباطی و عاطفی می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمات مؤثر باشد؛ موضوعی که در دوران همه‌گیری کرونا نیز جلوه‌های روشنی از آن را شاهد بودیم.

نخستین پایگاه اورژانس بانوان؛ الگویی برای سایر شهرستان‌ها

احمدپور با قدردانی از تلاش کارکنان حوزه بهداشت، درمان و اورژانس و گرامیداشت یاد شهدای سلامت اظهار کرد: افتتاح نخستین پایگاه اورژانس بانوان در استان قزوین را باید اقدامی ارزشمند در مسیر افزایش ظرفیت‌های امدادی و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان دانست.

وی ابراز امیدواری کرد این تجربه به سایر مناطق استان نیز گسترش پیدا کند و شهرستان‌های قزوین نیز بتوانند از خدمات و ظرفیت‌های مشابه بهره‌مند شوند.

معاون استاندار قزوین همچنین با اشاره به فشارهای کاری و برخوردهای نامناسبی که گاهی نیروهای اورژانس در جریان مأموریت‌ها تجربه می‌کنند، گفت: کارکنان این مجموعه ممکن است در مسیر خدمت با بی‌مهری و رفتارهای نامناسب مواجه شوند، اما انتظار می‌رود با سعه‌صدر و روحیه مسئولیت‌پذیری، انگیزه خود را برای خدمت به مردم حفظ کنند.

کمبود تخت بیمارستانی و فرسودگی زیرساخت‌های درمانی در قزوین

احمدپور در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های زیرساختی نظام سلامت استان پرداخت و اظهار کرد: قزوین همچنان با کمبود تخت‌های بیمارستانی و فرسودگی بخشی از امکانات و زیرساخت‌های درمانی مواجه است و برای جبران این فاصله، طرح‌های توسعه‌ای متعددی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: توسعه و الحاق بخش‌هایی به بیمارستان شهید رجایی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است و در کنار آن، طرح‌های احداث بیمارستان‌های ۷۰۰ و یک‌هزار تختخوابی نیز به‌عنوان بخشی از برنامه‌های توسعه ظرفیت درمانی استان دنبال می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی این طرح‌ها بیان کرد: برای پیشبرد برنامه‌های حوزه سلامت باید از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی در کنار مشارکت خیرین استفاده کنیم تا امکان جبران کمبودها و تکمیل پروژه‌های موردنیاز فراهم شود.

احمدپور با اشاره به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های اقتصادی و اجرایی ناشی از جنگ خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت استان بر این است که با تأمین تجهیزات و امکانات موردنیاز، بخشی از مشکلات حوزه سلامت برطرف شود، اما تحقق این هدف به همکاری و همراهی سایر دستگاه‌ها نیز وابسته است.

وی خواستار مشارکت بیشتر شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای حمایت از برنامه‌های حوزه سلامت شد و تأکید کرد: تقویت زیرساخت‌های درمانی، توسعه پایگاه‌های اورژانس و تأمین تجهیزات موردنیاز این مجموعه، مسئولیتی نیست که تنها بر عهده دانشگاه علوم پزشکی باشد.

معاون استاندار قزوین در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های اجرایی و اجتماعی استان گفت: برای ارتقای خدمات سلامت و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم باید همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های اثرگذار پای کار باشند تا با مشارکت و همکاری مشترک، امکان ارائه خدمات مطلوب‌تر در حوزه بهداشت، درمان و فوریت‌های پزشکی فراهم شود.