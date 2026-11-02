به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت این بخش از معوقات ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی از روز چهارشنبه ششم آبان‌ آغاز و روز دوشنبه ۱۱ آبان به پایان رسید.

معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز در شهریور پرداخت شده بود.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است.

همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سئوالات ذی نفعان است.