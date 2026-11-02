به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی زاده در حاشیه چهل‌ودومین اجلاس کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی (COMCEC) که از ۳۱ اکتبر تا ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۹ تا ۱۲ آبان ۱۴۰۵) در استانبول ترکیه برگزار می‌شود، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در این نشست مورد بحث و بررسی کشورها قرار می گیرد، مسئله شرایط اقتصادی کشورهای عضو این سازمان است که ناشی از اتفاقات چند ماه اخیر در منطقه به وجود آمده است.

وی افزود: بسیاری از کشورهای عضو دچار تورم و رکود شدید و همچنین افزایش شدید قیمت ها خصوصا قیمت حامل های انرژی شده اند؛ در کنار این اجلاس، نشست های دو جانبه ای با وزرای تجارت یا اقتصاد برخی از کشورهای اسلامی را خواهیم داشت که در ادامه‌ی مجموعه دیدارهایی است که در سفرهای قبلی ام در چند هفته اخیر به کشورهای مختلف برای گسترش همکاری ها جهت کاهش فشار تحریم ها و با شسکت مواجه شدن برنامه فشار اقتصادی آمریکا به کشورمان و جلوگیری از اثرگذاری فشارهای آمریکا بر برنامه‌های اقتصادی کشور رقم خورده است.

وزیر اقتصاد در مصاحبه تلویزیونی تأکید کرد: توسعه روابط اقتصادی و تجاری و تسهیل مسیرهای صادرات، واردات و ترانزیت کشور از اهداف اصلی این مذاکرات است.