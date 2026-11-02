به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی در مراسم تکریم فقیه مجاهد آیت‌الله شیخ حسین المعتوق، با اشاره به مسئولیت حاکمان در برابر رفتارهای خود گفت: مهلت الهی برای ستمگران همیشگی نیست و بی‌توجهی به هشدارها می‌تواند پیامدهایی در پی داشته باشد.

آیت‌الله اراکی، فقیه و استاد حوزه علمیه، تذکر عالمان، اندیشمندان و خیرخواهان را فرصتی برای اصلاح امور دانست و افزود: حاکمان نباید مهلت‌دادن خداوند را به معنای تأیید رفتارهای نادرست یا پایان‌ناپذیربودن فرصت بدانند.

وی با بیان اینکه همراهی با ظلم، چه از راه تهدید و چه با سکوت در برابر آن، مسئولیت‌آور است، اظهار کرد: کسانی که امکان اعتراض دارند اما در برابر ستم سکوت می‌کنند نیز از پیامدهای این همراهی برکنار نخواهند بود.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به شرایط منطقه گفت: اتکا به قدرت‌های خارجی نمی‌تواند پشتوانه‌ای پایدار برای حکومت‌ها باشد و حاکمان باید تحولات منطقه و تغییر مناسبات بین‌المللی را در محاسبات خود لحاظ کنند.

حاکمان صدای مردم را بشنوند

اراکی با خطاب قراردادن حاکمان کشورهای جنوب خلیج فارس اظهار کرد: قدرت حکومت‌ها از همراهی مردم سرچشمه می‌گیرد و حمایت بیرونی نمی‌تواند جایگزین پشتیبانی شهروندان شود.

وی با اشاره به هزینه‌هایی که صرف درگیری‌های منطقه‌ای می‌شود، افزود: به جای حمایت از اقدامات نظامی علیه لبنان و یمن، می‌توان منابع را برای بازسازی لبنان و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی به کار گرفت.

او کمک به مردم و فراهم‌کردن زمینه پیشرفت را راهی برای بهبود روابط منطقه‌ای دانست و گفت: مردمی که از حمایت و همراهی برخوردار باشند، می‌توانند در شرایط دشوار نیز پشتیبان حاکمان خود باشند.

اراکی همچنین بر ضرورت فراهم‌شدن امکان مشارکت مردم در امور کشور تأکید کرد و افزود: شهروندان باید بتوانند دیدگاه‌ها و انتقادهای خود را بیان کنند و مسئولان نیز تذکر خیرخواهان را بشنوند.

وی با انتقاد از محدودشدن فرصت‌های اقتصادی و سیاسی برخی شهروندان گفت: تنگ‌کردن عرصه فعالیت مردم و زندانی‌کردن منتقدان، راهکاری نیست که بتواند برای همیشه ادامه یابد و حاکمان باید در شیوه برخورد با جامعه بازنگری کنند.

زندانیان و منتقدان را آزاد کنید

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به بازداشت شماری از عالمان دینی، دانشگاهیان، شاعران، ادیبان و نویسندگان در برخی کشورهای منطقه افزود: بسیاری از این افراد به‌دلیل بیان انتقاد و تذکر درباره عملکرد حکومت‌ها زندانی شده‌اند.

وی از حاکمان عربستان سعودی، کویت و امارات خواست عالمان و دیگر زندانیان را آزاد کنند و گفت: احترام به جایگاه عالمان و بهره‌گیری از دیدگاه‌های آنان می‌تواند به تقویت پیوند میان حکومت و جامعه کمک کند.

اراکی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی خواهان تغییر حکومت‌ها نیست، اظهار کرد: اگر ملت‌ها برای رهایی از ظلم قیام کنند، جمهوری اسلامی از ملت‌هایی که در برابر ستم به پا می‌خیزند حمایت خواهد کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد پیامش به مردم و حاکمان منطقه، به‌ویژه در کویت، برسد و بار دیگر بر آزادی زندانیان در کویت، بحرین و عربستان سعودی تأکید کرد.