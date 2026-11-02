به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری بعد از ظهر دوشنبه در جریان بازدید مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر از مراکز پاسخگویی بهزیستی، گزارشی از عملکرد و ظرفیت‌های این خطوط ارائه کرد و به تشریح شیوه شناسایی و ارزیابی آسیب‌های اجتماعی و اقدامات پیشگیرانه و مداخله‌ای پرداخت.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با تأکید بر نقش خطوط ۱۴۸۰ و ۱۲۳ در حمایت از شهروندان، گفت: این خدمات با تکیه بر کارشناسان متخصص، امکان دسترسی سریع به مشاوره و مداخلات اجتماعی در شرایط حساس و بحرانی را فراهم می‌کنند.

وی افزود: خط ۱۴۸۰ خدمات مشاوره تلفنی و راهنمایی تخصصی ارائه می‌دهد و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ نیز برای رسیدگی به مسائل و بحران‌های اجتماعی و حمایت از افراد نیازمند مداخله فعالیت می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با اشاره به اهمیت پاسخگویی به‌موقع و تخصصی تصریح کرد: حفظ محرمانگی اطلاعات تماس‌گیرندگان و هماهنگی میان بخش‌های مرتبط، به‌ویژه در مواجهه با موارد حساس و اضطراری، از اولویت‌های ارائه این خدمات است.