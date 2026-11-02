به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اجرای طرح برخورد با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز و صدور دستورات ویژه قضایی، مأموران پلیس اطلاعات حین بازرسی از یک منزل مسکونی در روستای «فیاضیه» از توابع شهرستان آبادان با صحنه‌ای هولناک و تکان‌دهنده مواجه شدند؛ بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که جوانی به دست پدر خود به قتل رسیده و جسد وی به‌طرز فجیعی مثله شده است.

به محض کشف این جنایت، مراتب بلافاصله به مقام قضایی گزارش شد که با صدور دستورات دادستانی آبادان، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی کلید خورد. با اقدام به‌موقع و هوشمندانه مأموران، متهم اصلی پرونده (پدر مقتول) به همراه یک فرد دیگر که در این جنایت نقش داشت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شدند.

متهمان پس از انتقال به مراجع قضایی، تفهیم اتهام شدند و با توجه به اهمیت و نوع جرم ارتکابی از سوی بازپرس پرونده قرار تأمین کیفری متناسب (بازداشت موقت) صادر شد. متهمان به‌منظور انجام تحقیقات تخصصی، کشف زوایای پنهان پرونده و بازجویی‌های فنی در اختیار ضابطان دادگستری قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، تحقیقات تکمیلی و جامع قضایی و انتظامی برای روشن‌شدن انگیزه اصلی ارتکاب این قتل هولناک، بررسی ابعاد پنهان پرونده و تعیین دقیق نقش هر یک از افراد مرتبط با این جنایت همچنان با قاطعیت ادامه دارد. دستگاه قضایی بار دیگر تأکید کرد که با هرگونه جرایم خشن و اخلال در امنیت و آرامش شهروندان با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اخبار تکمیلی متعاقباً و پس از طی مراحل قانونی اطلاع‌رسانی می‌شود.